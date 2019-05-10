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«Наша Олимпиада должна быть самой душевной». Александр Лукашенко о II Европейских играх
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Готовность комплекса для размещения участников II Европейских игр оценил Президент. Обновленная Студенческая деревня, куда 11 мая приехал Александр Лукашенко, на время соревнований станет домом для 4 тысяч атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенту показали отремонтированные и укомплектованные комфортной мебелью комнаты студенческих общежитий. Сейчас условия проживания здесь на уровне трехзвездочного отеля. Практически готовы к приему делегаций кухня и столовая. Для организации питания и размещения спортсменов будет максимально использована белорусская продукция.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я сразу сказал, когда мы получили право проведения: мы, конечно же, не переплюнем Баку, Азербайджан в плане вот этой организации, богатства и прочее. Но мы должны вложить туда душу. И наша Олимпиада должна быть самой душевной, и чтобы все люди в Беларуси жили этой Олимпиадой и знали, что вот это они этот праздник привезли в страну и они сделали для этого немало.
Душевность соответствует менталитету нашего народа. Это в генах наших людей. Мы доброту, чувства подарим всем тем, кто приедет к нам на Олимпийские игры. Ну и покажем свою красоту.
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Новости Беларуси. Готовность комплекса для размещения участников II Европейских игр оценил Президент. Обновленная Студенческая деревня, куда 11 мая приехал...
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