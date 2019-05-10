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В Могилёве мужчина попал в больницу после «дуэли на шпагах»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёве двое знакомых провели «дуэль на шпагах», один из дуэлянтов попал в больницу.
Как
В ходе сражения один из мужчин получил ранение клинком. Пострадавший был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК РБ.
Весной 2019 года в Климовичах две студентки избили восемь девушек.
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Новости Беларуси. В Могилёве двое знакомых провели «дуэль на шпагах», один из дуэлянтов попал в больницу. Как сообщает Следственный комитет, инцидент произошёл...
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