Источник материала: Новости Волковыска

Борцы с оргпреступностью и коррупцией МВД выявили особо тяжкое преступление в сфере недвижимости. Речь идет о вымогательстве в особо крупном размере, совершенном группой лиц в отношении 33-летнего жителя Волковыска.

Злодеяние имело место еще в 2013 году, однако заявить о нем потерпевший решился спустя несколько лет.

Мужчина проживал в собственной квартире, однако имел долги по коммунальным платежам из-за пристрастия к алкоголю и отсутствия постоянной работы. Об этом знал и его товарищ, который познакомил выпивоху с 36-летним жителем райцентра. У последнего возник преступный план.

– Подозреваемый начал регулярно навещать хозяина квартиры и угощать его спиртными напитками, уговаривая при этом продать жилище. Взамен гость предлагал дом в деревне, скутер и деньги на жизнь. В итоге уговоры закончились советом продать недвижимость и уехать жить в Россию, – рассказали в 9-м управлении (по Гродненской области) ГУБОПиК МВД.

Владелец «метров» заподозрил обман и отказался от сделки. Но это не остановило подозреваемого. Вместе с двумя знакомыми он насильно вывез потерпевшего в лес, избил его и под угрозой пистолета заставил пойти на сделку. Правда, уже на других условиях.

– Хозяина квартиры заставили написать расписку о получении от невесты подозреваемого в качестве долга 25 тыс. долларов США. Эти деньги он якобы получил в счет будущей продажи недвижимости. У нотариуса была оформлена сделка, в результате которой потерпевший лишился квартиры и, естественно, не получил деньги, – добавили в ГУБОПиК МВД.

Затем мужчину отправили в Москву, где он прожил около года. По возвращении на родину злоумышленник поселил его в своем деревенском доме.

Когда потерпевший сообщил о преступлении, основной фигурант уже был осужден к 9 годам лишения свободы за кражу и поджог дома своего работодателя. Теперь в отношении него и двоих подельников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 208 УК Беларуси (вымогательство). Проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.

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