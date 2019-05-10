Источник материала: Новости Волковыска

Беларусь через два года будет готова к проведению чемпионата Европы по футболу. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время посещения Студенческой деревни, передает корреспондент БЕЛТА .

Глава государства убежден, что II Европейские игры Беларусь проведет на высоком уровне, а через пару лет с удовольствием организует и более крупные состязания, например, чемпионат Европы по футболу. Правда, для этого в стране необходимо построить вместительный национальный стадион. Возвести этот объект вместе с плавательным бассейном мирового уровня уже пообещали китайские партнеры. Макеты будущих сооружений Председатель КНР Си Цзиньпин презентовал Александру Лукашенко во время его недавнего визита в Китай. По словам главы белорусского государства, эти объекты очень дорогостоящие и китайские партнеры повели себя как настоящие друзья, взявшись за их возведение.

«У нас хватает их, но такого уровня, чтобы проводить этапы кубка мира, чемпионаты Европы по водным видам спорта, у нас нет. Россияне молодцы: построили в Казани такой бассейн. Вот такого типа Китай нам построит за собственный счет, - отметил президент. - Это подарок китайского народа белорусскому. Мы это в ближайшие два года сделаем, и тогда можем замахнуться на что угодно».

Вместе с тем Александр Лукашенко считает, что для страны важно даже не столько количество спортивных площадок, а дух и настроение, которым живут люди во время проведения подобных мероприятий. Он вспомнил, как во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году за состязаниями следила вся Беларусь, а ведь турнир проходил в Минске всего на двух аренах. «Наша олимпиада должна быть самой душевной, и чтобы все люди в Беларуси жили этой олимпиадой и знали, что это они привезли этот праздник в страну и сделали для этого немало. Душевность соответствует менталитету нашего народа, это в генах наших людей. Мы эту доброту подарим всем, кто приедет к нам на игры», - подчеркнул глава государства.

Касаясь подготовки столицы к приближающимся спортивным стартам, Президент подчеркнул, что Минск - идеальный город для жизни, и именно таким его должны увидеть гости. Пусть белорусская столица не такая богатая, как Москва, но многие известные россияне любят бывать здесь и даже покупают землю и жилье, заметил глава государства.

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