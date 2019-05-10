ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска Елена Фурман выиграла этап Кубка мира по академической гребле

11.05.2019 17:00 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска Елена Фурман выиграла этап Кубка мира по академической гребле
Белорусская федерация гребли

В болгарском Пловдиве стартовал первый этап Кубка мира по академической гребле. В классе лодок-одиночек легкого веса на дистанции 2000 м успех праздновала белорусская спортсменка Елена Фурман.

Белоруска Елена Фурман выиграла этап Кубка мира по академической гребле Белоруска Елена Фурман завоевала "золото" на ЧЕ по академической гребле

Наша соотечественница преодолела дистанцию за 7 мин. 36,48 сек и выиграла «золото». Второй финишировала китаянка Веньи Хуань, третье место заняла Кения Аланис Лечуга из Мексики.

«Гонка в Пловдиве сложилась для меня идеально. Все комфортно, уверенно держала темп. Теперь меня ожидает тренировочный сбор в Беларуси, подготовка к чемпионату Европы», - сказала после заезда спортсменка.

Чемпионат Европы по гребле академической пройдет в Люцерне (Швейцария) с 1 по 2 июня. Главным стартом сезона для гребцов академического стиля станет Чемпионат мира, который с 24 августа по 1 сентября примет австрийский Линц.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нашей соотечественнице не было равных на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Болгарии на дистанции 2000 м в классе лодок-одиночек легкого веса.
 
Новости дня
Новости разные
 
День государственного герба и флага отметили в Горках: Фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика