Белоруска Елена Фурман выиграла этап Кубка мира по академической гребле

Источник материала: Аргументы и факты

В болгарском Пловдиве стартовал первый этап Кубка мира по академической гребле. В классе лодок-одиночек легкого веса на дистанции 2000 м успех праздновала белорусская спортсменка Елена Фурман.

Наша соотечественница преодолела дистанцию за 7 мин. 36,48 сек и выиграла «золото». Второй финишировала китаянка Веньи Хуань, третье место заняла Кения Аланис Лечуга из Мексики.

«Гонка в Пловдиве сложилась для меня идеально. Все комфортно, уверенно держала темп. Теперь меня ожидает тренировочный сбор в Беларуси, подготовка к чемпионату Европы», - сказала после заезда спортсменка.

Чемпионат Европы по гребле академической пройдет в Люцерне (Швейцария) с 1 по 2 июня. Главным стартом сезона для гребцов академического стиля станет Чемпионат мира, который с 24 августа по 1 сентября примет австрийский Линц.