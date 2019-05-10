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Запрет на посещение лесов полностью снят в четырех областях Беларуси

11.05.2019 16:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Запрет на посещение лесов полностью снят в четырех областях Беларуси
Фото из открытых источников

В стране стабилизируется напряженная обстановка с лесными пожарами, которая установилась в конце апреля. В связи с этим постепенно отменяются ранее введенные запреты на посещение лесов в районах страны.

Запрет на посещение лесов полностью снят в четырех областях Беларуси Более 30 тыс. га леса планируется посадить в Беларуси в 2019 году

В частности, по состоянию на 11 мая ограничения упразднили уже в 93 районах страны, в том числе полностью – в Минской, Могилевской, Витебской и Гомельской областях.

В то же время запрет продолжает действовать в 25 регионах Беларуси: во всех районах Брестской области, а также в Гродненском, Берестовицком, Волковысском и Свислочском районах Гродненской области.

Напоминаем, что на сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать снятие ограничений по регионам. Она обновляется ежедневно. Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

 
 
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Ограничение продолжает действовать лишь на юго-западе страны.
 
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