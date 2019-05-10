Запрет на посещение лесов полностью снят в четырех областях Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

В стране стабилизируется напряженная обстановка с лесными пожарами, которая установилась в конце апреля. В связи с этим постепенно отменяются ранее введенные запреты на посещение лесов в районах страны.

В частности, по состоянию на 11 мая ограничения упразднили уже в 93 районах страны, в том числе полностью – в Минской, Могилевской, Витебской и Гомельской областях.

В то же время запрет продолжает действовать в 25 регионах Беларуси: во всех районах Брестской области, а также в Гродненском, Берестовицком, Волковысском и Свислочском районах Гродненской области.