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Исследование: каждый восьмой 26-летний миллениал – девственник

11.05.2019 15:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Каждый восьмой 26-летний человек – девственник. К такому выводу пришли в очередном британском исследовании, которое проводилось под руководством Университетского колледжа Лондона. Рассказываем, какие еще факты исследования опубликовали в немецком издании Die Welt.

«Быстрый секс благодаря Tinder и другим приложениям? Ничего подобного. Мы, миллениалы, с этим вовсе не спешим. В отличие от наших родителей мы не только меньше занимаемся сексом, но и намного позже начинаем вести половую жизнь», – пишут в Die Welt.

Подобное исследование проводили в 2016 году в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Тогда исследователи выяснили, что миллениалы менее сексуально активны, чем поколение X –люди, которые родились между 1960-ми и началом 1980-х годов. 

В новом исследование этот факт подтвердился. Британцы опросили около 16 тысяч человек, рожденных в 1989-1990-х годах в возрасте от 14 лет. И выяснили, что каждый восьмой 26-летний человек – девственник. Выводы основываются на последнем опросе 2016 года. «При этом среди поколения Х, согласно исследованию, проведенному в 2016 году, лишь каждый 20-й указывал, что в этом возрасте еще был девственником», – пишут в Die Welt о британском исследовании.

Еще один забавный факт: если бы британцы учли тех, кто ничего не ответил в пункте насчет девственности, можно было бы считать, что секса не было у каждого шестого 26-летнего миллениала. 

«Миллениалы воспитывались в культуре гиперсексуальности, которая породила страх перед близостью», – поясняет снижение сексуальной активности психотерапевт Сузанна Абсе, участвовавшая в проведении исследования. Она говорит, что в современных медиа «женщины с красивыми, подтянутыми телами всегда готовы, а у мужчин – перманентная эрекция». Также в статье немецкого издания отметили: «В соцсетях распространяются идеалы красоты и секса, которым в реальной жизни никто не сможет соответствовать. Из-за этого мужчины и женщины испытывают страх и предпочитают вовсе отказываться от секса». 

Есть в статье аргументация по поводу отказа от секса и от самих миллениалов: «Наше поколение имеет гораздо более легкий доступ к порнографии. <…> Ее наличие и представление там мнимых идеальных фигур и секса приводит в уныние именно молодых людей, которые пока еще с неуверенностью относятся к своему телу». 

«Казалось бы, что, благодаря избытку приложений и сайтов для знакомств вести сексуальную жизнь будет гораздо проще, однако, судя по всему, все как раз наоборот. Возможно, и потому, что из-за большого количества людей и потенциальных сексуальных партнеров снова и снова возникает чувство, что где-то есть кто-то лучше», – заключило Die Welt.

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Теги: знакомства
 
 
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