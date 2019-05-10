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БелАЭС войдет в состав ГПО "Белэнерго" - указ

11.05.2019 16:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

УП "Белорусская атомная электростанция" войдет в состав ГПО "Белэнерго". Соответствующий указ №172 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 11 мая, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Данное решение принято с целью повышения эффективности организации эксплуатации атомной электростанции и создания единого технологического комплекса Белорусской энергетической системы", - пояснили в пресс-службе.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
 
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УП "Белорусская атомная электростанция" войдет в состав ГПО "Белэнерго". Соответствующий указ №172 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 11 мая, сообщили в...
 
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