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Делегация БЖД в Хельсинки обсудит с партнерами из СНГ вопросы организации железнодорожных перевозок

11.05.2019 15:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Делегация Белорусской железной дороги примет участие в 70-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, которое пройдет в г.Хельсинки (Финляндия) 14-15 мая.

"Программой мероприятия предусмотрено рассмотрение 12 вопросов, определяющих координацию действий железных дорог Содружества по организации международных перевозок пассажиров и грузов, совместному использованию парка грузовых вагонов и контейнеров, ведению взаиморасчетов за перевозки и оказанные услуги, разработке нормативных документов", - сообщили в пресс-службе БЖД.

В частности, отметили там, Советом по железнодорожному транспорту будут подведены итоги работы сети железных дорог за 2018 год и первый квартал 2019 года, определены меры, направленные на улучшение организации перевозочного процесса, эффективное использование подвижного состава. Также на повестке дня рассмотрение нормативов графика движения поездов на 2019/2020 год, в том числе проекта Свода пассажирских поездов в прямом международном сообщении, итоги переписи контейнеров в 2018 году и принятие решения по подготовке к переписи грузовых вагонов в 2019 году.

Особое внимание будет уделено итогам работы пассажирского комплекса в международном сообщении в 2018 году и первом квартале 2019 года и другим важным вопросам, проинформировали в пресс-службе.

Там также сообщили, что в 2018 году Белорусской железной дорогой в международном сообщении перевезено 3,8 млн пассажиров (или 100,8% к уровню 2017 года) и 121,3 млн тонн грузов (или 107,6% к уровню 2017 года). Пассажирооборот составил 1,1 млрд пасс-км (или 100,6% к уровню 2017 года). Грузооборот в международном сообщении возрос на 8,3% по сравнению с 2017 годом и составил 41,7 млрд тарифных т-км, погрузка составила 89,2 млн тонн.

Делегацию БЖД на заседании Совета в Хельсинги возглавит Начальник дороги Владимир Морозов, председательствовать на заседании будет председатель Совета, генеральный директор — председатель правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Олег Белозёров, уточнили в пресс-службе.

 
 
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Делегация Белорусской железной дороги примет участие в 70-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, которое пройдет в...
 
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