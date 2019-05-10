Мингорисполком опубликовал список кафе и ресторанов с белорусской кухней

Источник материала: Интерфакс

В Минске работает более 1600 объектов общественного питания на 80 тыс. мест, и в меню почти каждого из них можно найти блюда белорусской кухни, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

50 из них ориентированы на национальную кухню и национальный характер (интерьер, меню, музыка, обслуживание, костюмы официантов и т.д.), отметили в организации. «Сюда приходят окунуться в аутентичную атмосферу и попробовать старобелорусские и литвинские блюда не только иностранные гости, но и минчане. Рецепты, затерявшиеся столетия назад, найдены в старинных книгах, записях прапрабабушек и летописях. Сегодня рестораны белорусской кухни в Минске предлагают гостям блюда, которые готовили еще в Великом Княжестве Литовском в подобных заведениях для разных сословий: от шляхтичей до крестьян», - рассказали в управлении.

1 Кафе «Цiмохiн двор» ул. Притыцкого, 74 2 Кафе «Цiмохiн закуток» ул. Руссиянова, 4 3 Кафе «Цiмохiн закуток» ул. Есенина, 6 4 Кафе «Проспект» пр. Победителей, 17 5 Кафе «Поместье» ул. Маяковского, 146 6 Кафе «Шынок у Лявона» ул. В. Хоружей, 17 7 Кафе «У Францiска» пр. Независимости, 19 8 Кафе «Грюнвальд» ул. К. Маркса, 19 9 Кафе «Грай» ул. Интернациональная, 33 10 Ресторан «Славянский кут» ул. Берестянская, 2 11 Кафе-паб «Дранiкi вясковыя» ул. Козлова, 2 12 Кафе «Лiтвiны» ул. Притыцкого, 156/1 13 Кафе «Лiтвiны» пр. Победителей, 119 14 Ресторан «Кухмiстр» ул. К. Маркса, 40 15 Кафе «Камянiца» ул. Первомайская, 18 16 Ресторан «Свои» пр. Независимости, 22 17 Кафе «Агiнскi» ул. Воронянского, 12 18 Ресторан «Родны кут» ул. Октябрьская, 5 19 Бар «Талака» ул. Раковская, 18 20 Кафе «Традиции» ул. Ташкентская, 28/1 21 Кафе «Закуток» ул. Слободская, 128 22 Ресторан «Гостиный двор» ул. Советская, 17 23 Кафе «Трактир на Парковой» пр. Победителей, 11 24 Кафе «Корчма Старовиленская» ул. Старовиленская, 2 25 Кафе «Спадчына» пр. Победителей, 23 26 Ресторан «Старый дом» ул. Кирилла и Мефодия, 6 27 Кафе быстрого обслуживания«Маэстро» пр. Независимости, 3-2ТЦ «Столица» 28 Кафе быстрого обслуживания «Маэстро» ул. Ленинградская, 18 29 Ресторан «Радзивилловский» ул. Л. Украинки, 22 30 Кафе «У гаспадынi» пр. Любимова, 26 31 Кафе «Старый город» ул. Богдановича,19 32 Бар «Госцi» пр. Независимости, 25а 33 Ресторан «Пан хмелю» ул. Интернациональная, 11 34 Кафе «У Янкi» ул. К. Маркса, 21 35 Ресторан «Папараць кветка» ул. Сторожевская, 15/1 36 Кафе «Белорусская кухня» ул. Сторожевская, 15 37 Ресторан «Панорама» ул. Сторожевская, 15 38 Кафе «Скиф» пр. Независимости, 44 39- Ресторан «На Замковой» ул. Замковая, 25/27а 40 Ресторан «Васильки» пр. Независимости, 16 41 Ресторан «Васильки» пр. Независимости, 58 42 Ресторан «Васильки» пр. Независимости, 89 43 Ресторан «Васильки» ул. Бобруйская, 6 44 Ресторан «Васильки» пр. Победителей, 9 45 Ресторан «Васильки» ул. П. Мстиславца, 11 46 Ресторан «Васильки» ул. Я. Коласа, 37 47 Ресторан «Васильки» ул. П. Глебки, 5 48 Ресторан «Васильки» ул. Налибокская, 1 49 Ресторан «Драники» пл. Свободы, 4 50 Ресторан «Застолле» ул. Мясникова, 37