Мингорисполком опубликовал список кафе и ресторанов с белорусской кухней
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Интерфакс
В
Минске работает более 1600 объектов общественного питания на 80 тыс. мест, и в меню почти каждого из них можно найти блюда белорусской кухни, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
50 из них ориентированы на национальную кухню и национальный характер (интерьер, меню, музыка, обслуживание, костюмы официантов и т.д.), отметили в организации. «Сюда приходят окунуться в аутентичную атмосферу и попробовать старобелорусские и литвинские блюда не только иностранные гости, но и минчане. Рецепты, затерявшиеся столетия назад, найдены в старинных книгах, записях прапрабабушек и летописях. Сегодня рестораны белорусской кухни в Минске предлагают гостям блюда, которые готовили еще в Великом Княжестве Литовском в подобных заведениях для разных сословий: от шляхтичей до крестьян», - рассказали в управлении.
1
Кафе «Цiмохiн двор»
ул. Притыцкого, 74
2
Кафе «Цiмохiн закуток»
ул. Руссиянова, 4
3
Кафе «Цiмохiн закуток»
ул. Есенина, 6
4
Кафе «Проспект»
пр. Победителей, 17
5
Кафе «Поместье»
ул. Маяковского, 146
6
Кафе «Шынок у Лявона»
ул. В. Хоружей, 17
7
Кафе «У Францiска»
пр. Независимости, 19
8
Кафе «Грюнвальд»
ул. К. Маркса, 19
9
Кафе «Грай»
ул. Интернациональная, 33
10
Ресторан «Славянский кут»
ул. Берестянская, 2
11
Кафе-паб «Дранiкi вясковыя»
ул. Козлова, 2
12
Кафе «Лiтвiны»
ул. Притыцкого, 156/1
13
Кафе «Лiтвiны»
пр. Победителей, 119
14
Ресторан «Кухмiстр»
ул. К. Маркса, 40
15
Кафе «Камянiца»
ул. Первомайская, 18
16
Ресторан «Свои»
пр. Независимости, 22
17
Кафе «Агiнскi»
ул. Воронянского, 12
18
Ресторан «Родны кут»
ул. Октябрьская, 5
19
Бар «Талака»
ул. Раковская, 18
20
Кафе «Традиции»
ул. Ташкентская, 28/1
21
Кафе «Закуток»
ул. Слободская, 128
22
Ресторан «Гостиный двор»
ул. Советская, 17
23
Кафе «Трактир на Парковой»
пр. Победителей, 11
24
Кафе «Корчма Старовиленская»
ул. Старовиленская, 2
25
Кафе «Спадчына»
пр. Победителей, 23
26
Ресторан «Старый дом»
ул. Кирилла и Мефодия, 6
27
Кафе быстрого обслуживания«Маэстро»
пр. Независимости, 3-2ТЦ «Столица»
28
Кафе быстрого обслуживания «Маэстро»
ул. Ленинградская, 18
29
Ресторан «Радзивилловский»
ул. Л. Украинки, 22
30
Кафе «У гаспадынi»
пр. Любимова, 26
31
Кафе «Старый город»
ул. Богдановича,19
32
Бар «Госцi»
пр. Независимости, 25а
33
Ресторан «Пан хмелю»
ул. Интернациональная, 11
34
Кафе «У Янкi»
ул. К. Маркса, 21
35
Ресторан «Папараць кветка»
ул. Сторожевская, 15/1
36
Кафе «Белорусская кухня»
ул. Сторожевская, 15
37
Ресторан «Панорама»
ул. Сторожевская, 15
38
Кафе «Скиф»
пр. Независимости, 44
39-
Ресторан «На Замковой»
ул. Замковая, 25/27а
40
Ресторан «Васильки»
пр. Независимости, 16
41
Ресторан «Васильки»
пр. Независимости, 58
42
Ресторан «Васильки»
пр. Независимости, 89
43
Ресторан «Васильки»
ул. Бобруйская, 6
44
Ресторан «Васильки»
пр. Победителей, 9
45
Ресторан «Васильки»
ул. П. Мстиславца, 11
46
Ресторан «Васильки»
ул. Я. Коласа, 37
47
Ресторан «Васильки»
ул. П. Глебки, 5
48
Ресторан «Васильки»
ул. Налибокская, 1
49
Ресторан «Драники»
пл. Свободы, 4
50
Ресторан «Застолле»
ул. Мясникова, 37
Теги
:
Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске работает более 1600 объектов общественного питания на 80 тыс. мест, и в меню почти каждого из них можно найти блюда белорусской кухни, сообщает Главное...
Минчанин взял в прокат электросамокат. Он заблокировался, а потом позвонила милиция
18:19,
Tut.by
У Порошенко ответили Зеленскому: «Украина - не номер в египетском отеле»
21:01,
Tut.by
В Могилеве VW столкнулся с микроавтобусом газовщиков: пострадали четыре человека, в том числе ребенок
19:07,
Tut.by
В Горках открылся международный турнир по хоккею: приехали команды из Финляндии, Латвии, Украины и России
19:48,
Горецкий вестник
Хотели развернуться? Авария на трассе Р23 попала на видео
21:54,
Слуцк Город
В Беларуси пройдет 3-я встреча Евразийского альянса в детской онкологии
22:01,
Интерфакс
Врач-дерматолог описал признаки перерождения родинки в меланому
09:04,
Полесская правда
Несколько пострадавших в ДТП в Карпатах белорусских туристов остаются в больнице
20:37,
БелТА
Картина дня: антикоррупционный декрет, молодежный марафон к 75-летию освобождения и ZENA о "Евровидении"
07:00,
БелТА
«Они понимают, что дерево – это символ мира». Фруктовый сад заложили дети на школьном участке в Дзержинском районе
21:54,
СТВ
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Салют на 9 мая 2019 года в Минске. Где и во сколько смотреть?
08.05.2019,
СТВ
Крупное ДТП под Минском: фуру развернуло, и она вынесла легковушку на обочину
08.05.2019,
Tut.by
«Откуда космические цены и ажиотаж?». Покупатели жалуются, что пропал лук-севок. Мы узнали почему
06.05.2019,
Виртуальный Брест
10 фильмов о сексе, от которых возбуждались ваши родители (посмотрите, пока они на даче)
06.05.2019,
Tut.by
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал, что случилось на борту
06.05.2019,
Tut.by
«Кредитов не брали». Сестры из Кобрина с нуля запустили бизнес на одежде и открыли магазин в Минске
09.05.2019,
Tut.by
Трагедия в Шереметьево. Погибли 13 человек, в том числе двое детей
05.05.2019,
СТВ