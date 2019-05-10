ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мингорисполком опубликовал список кафе и ресторанов с белорусской кухней

11.05.2019 15:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В Минске работает более 1600 объектов общественного питания на 80 тыс. мест, и в меню почти каждого из них можно найти блюда белорусской кухни, сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

50 из них ориентированы на национальную кухню и национальный характер (интерьер, меню, музыка, обслуживание, костюмы официантов и т.д.), отметили в организации. «Сюда приходят окунуться в аутентичную атмосферу и попробовать старобелорусские и литвинские блюда не только иностранные гости, но и минчане. Рецепты, затерявшиеся столетия назад, найдены в старинных книгах, записях прапрабабушек и летописях. Сегодня рестораны белорусской кухни в Минске предлагают гостям блюда, которые готовили еще в Великом Княжестве Литовском в подобных заведениях для разных сословий: от шляхтичей до крестьян», - рассказали в управлении.

1 Кафе «Цiмохiн двор»  ул. Притыцкого, 74
2 Кафе «Цiмохiн закуток»  ул. Руссиянова, 4
3 Кафе «Цiмохiн закуток»  ул. Есенина, 6 
4 Кафе «Проспект» пр. Победителей, 17
5 Кафе «Поместье» ул. Маяковского, 146
6 Кафе «Шынок у Лявона» ул. В. Хоружей, 17
7 Кафе «У Францiска» пр. Независимости, 19
8 Кафе «Грюнвальд» ул. К. Маркса, 19
9 Кафе «Грай» ул. Интернациональная, 33
10 Ресторан «Славянский кут» ул. Берестянская, 2
11 Кафе-паб «Дранiкi вясковыя» ул. Козлова, 2
12 Кафе «Лiтвiны»  ул. Притыцкого, 156/1
13 Кафе «Лiтвiны»  пр. Победителей, 119 
14 Ресторан «Кухмiстр» ул. К. Маркса, 40
15 Кафе «Камянiца» ул. Первомайская, 18
16 Ресторан «Свои» пр. Независимости, 22
17 Кафе «Агiнскi» ул. Воронянского, 12
18 Ресторан «Родны кут» ул. Октябрьская, 5 
19 Бар «Талака»  ул. Раковская, 18
20 Кафе «Традиции» ул. Ташкентская, 28/1
21 Кафе «Закуток» ул. Слободская, 128
22 Ресторан «Гостиный двор» ул. Советская, 17 
23 Кафе «Трактир на Парковой» пр. Победителей, 11
24 Кафе «Корчма Старовиленская» ул. Старовиленская, 2
25 Кафе «Спадчына» пр. Победителей, 23
26 Ресторан «Старый дом» ул. Кирилла и Мефодия, 6
27 Кафе быстрого обслуживания«Маэстро» пр. Независимости, 3-2ТЦ «Столица»
28 Кафе быстрого обслуживания «Маэстро»  ул. Ленинградская, 18 
29 Ресторан «Радзивилловский» ул. Л. Украинки, 22
30 Кафе «У гаспадынi» пр. Любимова, 26
31 Кафе «Старый город» ул. Богдановича,19
32 Бар «Госцi» пр. Независимости, 25а
33 Ресторан «Пан хмелю» ул. Интернациональная, 11
34 Кафе «У Янкi» ул. К. Маркса, 21
35 Ресторан «Папараць кветка» ул. Сторожевская, 15/1
36 Кафе «Белорусская кухня» ул. Сторожевская, 15
37 Ресторан «Панорама» ул. Сторожевская, 15
38 Кафе «Скиф» пр. Независимости, 44
39- Ресторан «На Замковой» ул. Замковая, 25/27а
40 Ресторан «Васильки»  пр. Независимости, 16
41 Ресторан «Васильки»  пр. Независимости, 58
42 Ресторан «Васильки»  пр. Независимости, 89 
43 Ресторан «Васильки»  ул. Бобруйская, 6 
44 Ресторан «Васильки»  пр. Победителей, 9 
45 Ресторан «Васильки» ул. П. Мстиславца, 11 
46 Ресторан «Васильки»  ул. Я. Коласа, 37
47 Ресторан «Васильки»  ул. П. Глебки, 5 
48 Ресторан «Васильки» ул. Налибокская, 1
49 Ресторан «Драники» пл. Свободы, 4
50 Ресторан «Застолле» ул. Мясникова, 37
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске работает более 1600 объектов общественного питания на 80 тыс. мест, и в меню почти каждого из них можно найти блюда белорусской кухни, сообщает Главное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Давайте поможем Алисии вернуть жизнь и зрение!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика