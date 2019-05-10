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Мэр Львова готов бороться за кресло премьера Украины

11.05.2019 15:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что не намерен баллотироваться на должность мэра Львова ещё раз, готов идти в парламент, а также бороться за пост премьер-министра Украины.

"Моя деятельность как городского головы подходит к концу... я не собираюсь баллотироваться на новую каденцию. Я готов идти в парламент, возглавлять список, если будет ваше доверие, готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране", - сказал он на съезде партии "Объединение "Самопомич" в субботу в Киеве.

А.Садовый является городским головой Львова с апреля 2006 года. В 2019 году баллотировался на пост президента, но 5 марта (до голосования) снял свою кандидатуру.

 
 
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Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что не намерен баллотироваться на должность мэра Львова ещё раз, готов идти в парламент, а также...
 
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