Мэр Львова готов бороться за кресло премьера Украины

Источник материала: Интерфакс

Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что не намерен баллотироваться на должность мэра Львова ещё раз, готов идти в парламент, а также бороться за пост премьер-министра Украины.

"Моя деятельность как городского головы подходит к концу... я не собираюсь баллотироваться на новую каденцию. Я готов идти в парламент, возглавлять список, если будет ваше доверие, готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране", - сказал он на съезде партии "Объединение "Самопомич" в субботу в Киеве.

А.Садовый является городским головой Львова с апреля 2006 года. В 2019 году баллотировался на пост президента, но 5 марта (до голосования) снял свою кандидатуру.