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«Пройди опрос - получи 1000 рублей на карту». Банки предупреждают белорусов о мошенниках

11.05.2019 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Банки предупреждают белорусов о «липовых» рекламных компаниях и акциях, которые проводят мошенники, чтобы узнать личные данные владельцев карточек. Так, на одном из сайтов мошенники предлагают пройти опрос и в течение 5 минут получить за это на банковскую карточку 1000 рублей. Вознаграждение, как анонсируется, выплатят банк и спонсоры. При этом выплаты обещают каждому участнику опроса.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Белинвестбанке напоминают, что не стоит сообщать третьим лицам данные платежной карточки: полный номер, срок действия, CVC/CVV код, коды подтверждения, пароли 3D-Secure.

В Беларусбанке отмечают, что не проводят платные опросы и рекомендуют не переходить по незнакомым ссылкам.

«❌Реклама о подобных мошеннических опросах может появляться, как на Facebook, так и в Instagram. Будьте бдительны», — предупреждают в Беларусбанке.

 
 
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Банки предупреждают белорусов о «липовых» рекламных компаниях и акциях, которые проводят мошенники, чтобы узнать личные данные владельцев карточек.
 
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