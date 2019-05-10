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«Пройди опрос - получи 1000 рублей на карту». Банки предупреждают белорусов о мошенниках
Источник материала: Tut.by
Банки предупреждают белорусов о «липовых» рекламных компаниях и акциях, которые проводят мошенники, чтобы узнать личные данные владельцев карточек. Так, на одном из сайтов мошенники предлагают пройти опрос и в течение 5 минут получить за это на банковскую карточку 1000 рублей. Вознаграждение, как анонсируется, выплатят банк и спонсоры. При этом выплаты обещают каждому участнику опроса.
В Белинвестбанке
В Беларусбанке отмечают, что не проводят платные опросы и рекомендуют не переходить по незнакомым ссылкам.
«❌Реклама о подобных мошеннических опросах может появляться, как на Facebook, так и в Instagram. Будьте бдительны», — предупреждают в Беларусбанке.
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Банки предупреждают белорусов о «липовых» рекламных компаниях и акциях, которые проводят мошенники, чтобы узнать личные данные владельцев карточек.
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