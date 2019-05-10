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Цены на автомобильное топливо вырастут с 12 мая

11.05.2019 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 12 мая в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: bere_moonlight0, pixabay.com

Как рассказали в ведомстве, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 12 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 55 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 66 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 87 копеек, ДТ — 1 рубль 66 копеек.

«По состоянию на 11 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 18,1%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 7,2%», — отметили в «Белнефтехиме».

Это двенадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 5 мая: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».

 
 
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Это двенадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 5 мая: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.
 
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