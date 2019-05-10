Совет по развитию предпринимательства получил право вносить в госорганы предложения по совершенствованию нормативных актов

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №173 "О совершенствовании деятельности Совета по развитию предпринимательства", направленный на повышение эффективности данной структуры, сообщили в пресс-службе главы государства в субботу.

"Документ направлен на повышение эффективности работы этого органа (Совета – ИФ) и вовлечение делового сообщества в процессы реализации государственной политики в сфере экономики. Для этого закреплены полномочия Совета по координации деятельности областных (районных) советов по развитию предпринимательства. Это позволит ему аккумулировать информацию об условиях ведения бизнеса в регионах и при необходимости совместно с местными органами власти оперативно решать любые проблемные вопросы", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, отметили там, Совет наделяется правом вносить в государственные органы и организации предложения по совершенствованию как нормативных правовых актов, так и практики их применения, отметили в пресс-службе. "Такой подход призван обеспечить эффективное урегулирование имеющихся проблем посредством конструктивного диалога представителей государственных ведомств и бизнеса", - подчеркнули в пресс-службе.

Также указом обновлен персональный состав Совета по развитию предпринимательства - в него включены руководители и собственники различных предприятий страны. "В свою очередь представители иных предпринимательских союзов (ассоциаций) получат статус официальных партнеров, который даст им возможность принимать участие в работе Совета и выполнять иные функции", - сообщили в пресс-службе президента.