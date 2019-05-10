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«Расхлябанность и разболтанность на территории России». Александр Лукашенко высказался о нефтяном вопросе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 мая Президент Александр Лукашенко
В общении Президента с журналистами были затронуты актуальные темы. В частности, речь зашла об ущербе от загрязненной российской нефти.
Некачественное сырье вывело из строя дорогое оборудование белорусских нефтянников. Это обернулось серьезными проблемами для всей отрасли страны, а также переработчиков углеводородов из других государств. Российская сторона свою вину признала. Сейчас стоит вопрос компенсации причиненных убытков и недополученной прибыли.
Дмитрий Семченко, заведующий отделом политических обозревателей ОНТ:
Знаю, что вы говорили на эту тему с Владимиром Путиным. Будет дана окончательная оценка. Но какова ваша принципиальная оценка и как обстоит ситуация с поставками нефти на данный момент?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз хочу подчеркнуть: мы не собираемся тут использовать эту ситуацию, чтобы наклонить, как некоторые пишут – налоговые маневры. Это не имеет никакого отношения к налоговому маневру.
Произошла беда. Специально это сделано, умышленно? Пусть они разбираются у себя сами. На наши нефтеперерабатывающие заводы, как мне докладывают, поступает уже нефть чистая. Часть ядовитой этой нефти мы откачали в свои хранилища. Она нам сто лет не нужна, поэтому ее надо вывозить отсюда россиянам. Или мы какой-то другой вариант найдем использования этой нефти.
Эпопея, я так понимаю, для Беларуси подходит к концу. Для Европы она еще продолжается.
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«Расхлябанность и разболтанность на территории России». Александр Лукашенко высказался о нефтяном вопросе
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