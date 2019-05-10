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Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж
11.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Победителей районной олимпиады по учебным предметам награждали сегодня в средней школе №4. 321 диплом был вручен ученикам 4-9 классов, занявшим призовые места на прошедших интеллектуальных состязаниях.
Фото Михаила Левцова
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Победителей районной олимпиады по учебным предметам награждали сегодня в средней школе №4. 321 диплом был вручен ученикам 4-9 классов, занявшим призовые места на...
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