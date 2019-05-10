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Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

11.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Победителей районной олимпиады по учебным предметам награждали сегодня в средней школе №4.  321 диплом был вручен ученикам 4-9 классов, занявшим призовые места на прошедших интеллектуальных состязаниях.

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж
Выступает председатель райисполкома Сергей Кулагин.

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж
В награждении олимпийцев принял участие начальник отдела по образованию райисполкома Владимир Лебедев.

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Как награждали победителей районной олимпиады – Большой фоторепортаж

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Победителей районной олимпиады по учебным предметам награждали сегодня в средней школе №4.  321 диплом был вручен ученикам 4-9 классов, занявшим призовые места на...
 
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