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Вечерняя поверка в честь Дня флага и герба – видео из в/ч 6713
11.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Торжественный ритуал батальонной вечерней поверки в честь Дня Государственного флага и герба Республики Беларусь прошел сегодня на плацу третьей стрелковой роты в/ч 6713.
Личный состав приветствовал заместитель командира 2 отдельного стрелкового батальона майор Владимир Черногузов. Почетными гостями мероприятия были заместитель начальника ИК-9 по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник внутренней службы Дмитрий Богуславский, старший прапорщик запаса Андрей Гурский.
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Торжественный ритуал батальонной вечерней поверки в честь Дня Государственного флага и герба Республики Беларусь прошел сегодня на плацу третьей стрелковой...
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