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Коллектив Слуцкого дрожжевого завода отмечен за яркий дебют на фестивале «Белгоспищепрома»

11.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Слуцкий дрожжевой завод 3-4 мая принял участие в музыкальном фестивале «Планета талантов» и был отмечен в номинации «За яркий музыкальный дебют», сообщили работники предприятия.

В этом году в фестивале принимали участие 30 коллективов из предприятий, входящих в состав концерна «Белгоспищепром», номера были посвящены 75-летию освобождения Беларуси и Году малой родины.

В своём представлении работники дрожжевого завода рассказали историю Слуцкого края и исполнили песню «Горад майго кахання».

Коллектив Слуцкого дрожжевого завода отмечен за яркий дебют на фестивале «Белгоспищепрома»

Коллектив Слуцкого дрожжевого завода отмечен за яркий дебют на фестивале «Белгоспищепрома»




Ранее сообщалось, что Слуцкий сахарорафинадный комбинат стал победителем в одной из номинаций данного мероприятия.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Слуцкий дрожжевой завод 3-4 мая принял участие в музыкальном фестивале «Планета талантов» и был отмечен в номинации «За яркий музыкальный дебют», сообщили...
 
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