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Коллектив Слуцкого дрожжевого завода отмечен за яркий дебют на фестивале «Белгоспищепрома»
11.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкий дрожжевой завод 3-4 мая принял участие в музыкальном фестивале «Планета талантов» и был отмечен в номинации «За яркий музыкальный дебют», сообщили работники предприятия.
В этом году в фестивале принимали участие 30 коллективов из предприятий, входящих в состав концерна «Белгоспищепром», номера были посвящены 75-летию освобождения Беларуси и Году малой родины.
В своём представлении работники дрожжевого завода рассказали историю Слуцкого края и исполнили песню «Горад майго кахання».
Ранее
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Слуцкий дрожжевой завод 3-4 мая принял участие в музыкальном фестивале «Планета талантов» и был отмечен в номинации «За яркий музыкальный дебют», сообщили...
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