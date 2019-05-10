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В Слуцке появился сквер семейных деревьев
11.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
11 мая сквер семейных деревьев заложили на ул. Социалистической. Накануне праздника семьи, который отмечается в Беларуси 15 мая случчане включились в проект БРСМ,
Около 20 семей высадили деревца на территории, прилегающей к Слуцкому городского центра традиционной культуры. В акции приняли участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Ражанец, заместитель председателя Слуцкого райисполкома Наталья Чернушевич.
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