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В Слуцке появился сквер семейных деревьев

11.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке появился сквер семейных деревьев

11 мая сквер семейных деревьев заложили на ул. Социалистической. Накануне праздника семьи, который отмечается в Беларуси 15 мая случчане включились в проект БРСМ, пишет «Слуцкий край».

Около 20 семей высадили деревца на территории, прилегающей к Слуцкому городского центра традиционной культуры. В акции приняли участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Ражанец, заместитель председателя Слуцкого райисполкома Наталья Чернушевич.

 
 
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11 мая сквер семейных деревьев заложили на ул. Социалистической. Накануне праздника семьи, который отмечается в Беларуси 15 мая случчане включились в проект БРСМ.
 
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