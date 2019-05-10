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Лукашенко: Флаг и герб объединяют белорусов в стремлении к миру

11.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь, сообщается на сайте главы государства.

По словам Лукашенко, эти символы суверенитета страны воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции Беларуси. Флаг и герб подчеркивают самоидентичность белорусов и независимость в выборе пути развития.

«Являясь связующим звеном между поколениями, они объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству и миру», – отметил Лукашенко.

Именно с уважения к государственной символике, почитания духовных ценностей народа и культурного наследия страны, подчеркнул президент, начинается любовь к Родине, осознание сопричастности к ее судьбе и ответственности за будущее.

«Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство гордости за нашу родную Беларусь, а в каждом доме царят счастье, уют и благополучие», – заключил Лукашенко.

День Государственного герба и Государственного флага был учрежден в Беларуси больше 20 лет назад и празднуется во второе воскресенье мая, передает «МИР 24».



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Президент республики поздравил соотечественников с Днем Государственного герба и Государственного флага.
 
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