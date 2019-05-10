Лукашенко: Флаг и герб объединяют белорусов в стремлении к миру

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь , сообщается на сайте главы государства.

По словам Лукашенко, эти символы суверенитета страны воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции Беларуси. Флаг и герб подчеркивают самоидентичность белорусов и независимость в выборе пути развития.

«Являясь связующим звеном между поколениями, они объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству и миру», – отметил Лукашенко.

Именно с уважения к государственной символике , почитания духовных ценностей народа и культурного наследия страны, подчеркнул президент, начинается любовь к Родине, осознание сопричастности к ее судьбе и ответственности за будущее.

«Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство гордости за нашу родную Беларусь, а в каждом доме царят счастье, уют и благополучие», – заключил Лукашенко.

День Государственного герба и Государственного флага был учрежден в Беларуси больше 20 лет назад и празднуется во второе воскресенье мая, передает «МИР 24».