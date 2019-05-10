Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 18-24 градуса тепла.
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Кратковременные дожди и грозы прогнозируют синоптики в Беларуси 12 мая
11.05.2019 18:50 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 18-24 градуса тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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