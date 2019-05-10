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Кратковременные дожди и грозы прогнозируют синоптики в Беларуси 12 мая

11.05.2019 18:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют синоптики в Беларуси 12 мая
Фото из открытых источников

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют синоптики в Беларуси 12 мая Защитит ли молниеотвод в грозу?
В воскресенье, 12 мая, в Беларуси будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 18-24 градуса тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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