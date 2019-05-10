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На территории бывшей деревни Цнянка вместо усадебной застройки будет новое жилье ОАО "МАПИД" - указ

11.05.2019 19:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 мая подписал Указ № 174, который вносит изменения в генеральный план города Минска, сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает вывод из ландшафтно-рекреационной зоны земельного участка ориентировочной площадью 7 га и включение его в состав зоны пространственно смешанной жилой застройки многоквартирного и усадебного типа.

"Такое изменение вызвано необходимостью обеспечения градостроительной завершенности района усадебной застройки в Минске вдоль Долгиновского тракта на территории бывшей деревни Цнянка", - отметили в пресс-службе.

Здесь предлагается разместить около 9,4 тыс. кв. м жилья по проектам, разработанным ОАО "МАПИД". Планируется построить дома блокированного типа для формирования фронтального фасада улиц, а также одноквартирного (коттеджного) типа для размещения вдоль жилых улиц и обеспечения разнообразия усадебной застройки.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 мая подписал Указ № 174, который вносит изменения в генеральный план города Минска, сообщили в пресс-службе главы...
 
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