Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 мая подписал Указ № 174, который вносит изменения в генеральный план города Минска, сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает вывод из ландшафтно-рекреационной зоны земельного участка ориентировочной площадью 7 га и включение его в состав зоны пространственно смешанной жилой застройки многоквартирного и усадебного типа.

"Такое изменение вызвано необходимостью обеспечения градостроительной завершенности района усадебной застройки в Минске вдоль Долгиновского тракта на территории бывшей деревни Цнянка", - отметили в пресс-службе.

Здесь предлагается разместить около 9,4 тыс. кв. м жилья по проектам, разработанным ОАО "МАПИД". Планируется построить дома блокированного типа для формирования фронтального фасада улиц, а также одноквартирного (коттеджного) типа для размещения вдоль жилых улиц и обеспечения разнообразия усадебной застройки.