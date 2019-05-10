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Боевики атаковали отель на юго-западе Пакистана

11.05.2019 19:02 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Группа боевиков осуществила нападение на дорогой отель в городе Гвадар (провинция Белуджистан) на юго-западе Пакистана, сообщают в субботу западные СМИ.

По данным изданий, нападение произошло на пятизвездочный отель Pearl Continental. Погиб охранник гостиницы. О других жертвах атаки пока не сообщается.

СМИ отмечают, что в этом отеле часто останавливаются туристы из других стран, в основном - из Китая.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

 
 
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Группа боевиков осуществила нападение на дорогой отель в городе Гвадар (провинция Белуджистан) на юго-западе Пакистана, сообщают в субботу западные СМИ. По данным...
 
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