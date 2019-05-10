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С 12 мая эстафета огня II Европейских игр пройдет в Беларуси

11.05.2019 18:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Огонь II Европейских игр, зажженный 3 мая в Риме, начнет свой путь по территории Беларуси 12 мая.

С 12 до 17 мая огонь побывает в Брестском регионе, с 18 по 23 мая – в Гродненской области, с 24 по 29 мая – в Витебской. Далее, с 30 мая по 4 июня, эстафета огня II Европейских игр, пройдет в Могилевском районе, с 5 по 10 июня – в Гомельском. Завершится путешествие огня по регионам Беларуси 11 – 16 июня в Минской области.

В Минске "Пламя мира" будут приветствовать 17 июня на площади Государственного флага. 17 июня огонь проследует по проспекту Победителей, 18 июня – по проспекту Независимости. Особым днем в эстафете огня II Европейских игр станет 19 июня, когда огонь побывает на минских предприятиях.

На следующий день,20 июня, символичный огонь побывает в парках и у достопримечательностей белорусской столицы, а также в Деревне спортсменов, церемония открытия которой пройдет также 20 июня.

Эстафета завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" во время открытия II Европейских игр. Планируется, что до этого дня "Пламя мира" побывает в 55 населенных пунктах Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Огонь II Европейских игр, зажженный 3 мая в Риме, начнет свой путь по территории Беларуси 12 мая. С 12 до 17 мая огонь побывает в Брестском регионе, с 18 по 23 мая – в...
 
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