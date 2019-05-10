Источник материала: Интерфакс

Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко уходит из клуба, сообщает пресс-служба ХК "Динамо-Минск".

Контракт "Динамо" с главным тренером истек 30 апреля, и руководство клуба приняло решение его не продлевать.

"По ходу сезона стало понятно, что "Динамо" нужны радикальные перемены, поэтому в ноябре мы пошли на перестановки в тренерском штабе. На тот момент Андрей Сидоренко был оптимальным кандидатом на пост рулевого команды", -признался генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков.



Он признался, что Сидоренко удалось оперативно выправить ситуацию и в оставшиеся до конца "регулярки" сроки плотнее поработать с кандидатами в национальную сборную. Также новому тренеру, по мнению руководства клуба, удалось положительно повлиять на некоторые компоненты игры: команда надежнее действовала в обороне, повысилась дисциплина, психологическая устойчивость.

"Многие белорусы при нем почувствовали уверенность и прибавили в индивидуальной игре. В итоге это позволило решить главную для белорусского хоккея задачу в нынешнем сезоне — вернуться в элиту", - отметил Д.Басков.

Генеральный директор ХК "Динамо-Минск" озвучил позицию клуба, что пришла пора двигаться дальше и поблагодарил А.Сидоренко за проделанную работу.

Имя преемника А.Сидоренко он пообещал назвать в течение нескольких ближайших дней.

По итогам сезона-2018/2019 ХК "Динамо-Минск" занял 11-е место в Западной конференции КХЛ.