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Андрей Сидоренко покидает минское "Динамо"
Источник материала: Интерфакс
Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко уходит из клуба, сообщает пресс-служба ХК "Динамо-Минск".
Контракт "Динамо" с главным тренером истек 30 апреля, и руководство клуба приняло решение его не продлевать.
"По ходу сезона стало понятно, что "Динамо" нужны радикальные перемены, поэтому в ноябре мы пошли на перестановки в тренерском штабе. На тот момент Андрей Сидоренко был оптимальным кандидатом на пост рулевого команды", -признался генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков.
"Многие белорусы при нем почувствовали уверенность и прибавили в индивидуальной игре. В итоге это позволило решить главную для белорусского хоккея задачу в нынешнем сезоне — вернуться в элиту", - отметил Д.Басков.
Генеральный директор ХК "Динамо-Минск" озвучил позицию клуба, что пришла пора двигаться дальше и поблагодарил А.Сидоренко за проделанную работу.
Имя преемника А.Сидоренко он пообещал назвать в течение нескольких ближайших дней.
По итогам сезона-2018/2019 ХК "Динамо-Минск" занял 11-е место в Западной конференции КХЛ.
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Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко уходит из клуба, сообщает пресс-служба ХК "Динамо-Минск". Контракт "Динамо" с главным тренером истек 30 апреля, и...
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