В Донецке празднуют пятую годовщину образования ДНР

Источник материала: Интерфакс

Пятую годовщину образования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в субботу празднуют масштабным шествием в Донецке, передает корреспондент "Интерфакса".

По центральной улице города - улице Артема - движется многотысячная колонна жителей республики из всех городов и районов. В руках они несут таблички с названиями своих населенных пунктов, флаги, шары, цветы и бумажных голубей. Также в колонне движутся автомобили с объемными композициями из шаров, символизирующие рабочие профессии республики: шахтеров, металлургов, строителей.

Центр города полностью перекрыт для движения любых видов транспорта. В связи с большим скоплением людей на улицах дежурят патрули полиции и МГБ, пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

После шествия ожидается концерт с участием российских исполнителей и праздничный фейерверк. Согласно указу главы ДНР Дениса Пушилина, комендантский час в ночь на воскресенье отменён.

Гости из 17 стран принимают участие в торжественных мероприятиях, сообщил "Интерфаксу" представитель министерства иностранных дел ДНР.

По его словам, в частности, в республику прибыли официальные делегации из Российской Федерации, самопровозглашенной Луганской народной республики, Южной Осетии, Абхазии, а также политические и общественные деятели из Италии, Франции, Бельгии, Сербии, Германии, Австрии, Норвегии, Финляндии, Чехии, Словакии, Турции, Сирии, США.

В свою очередь один из организаторов референдума 11 мая 2014 года, экс-председатель Народного совета ДНР Андрей Пургин назвал событие, происшедшее пять лет, назад уникальным и повлиявшим на мировую геополитику.

"Референдум 2014 года это уникальное событие, даже геополитического формата. То, что произошло в Донбассе, повлияло на мировую геополитику сегодня. Для Донбасса это день рождения, уникальный день, когда население совершило гражданский подвиг",- сказал он.

По словам А.Пургина, на тот момент уже шли боевые действия в Славянске, вооруженные столкновения в Мариуполе и Красноармейске, однако это не помешало провести референдум.

"Уже был расстрел в Красноармейске, шли бои возле Славянска, уже массово заводили украинские войска и довооружали части и в это время стояли многочасовые очереди на референдум. Таким образом люди показывали свое отношение ко всему - несмотря на оружие, несмотря на страх... Это не забывается несколько поколений и это действительно день рождения", - добавил он.

11 мая 2014 года в городах Донбасса прошел референдум о независимости. Согласно данным Центральной избирательной комиссии ДНР, в голосовании приняли участие более 2,5 млн жителей - явка составила почти 75%. За самостоятельность высказались 89,7%. На следующий день, после оглашения результатов голосования, ДНР заявила о своем суверенитете.

Со своей стороны украинские власти и страны Запада не признают законность проведения референдума и его итоги.