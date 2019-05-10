Более 200 ученых обсудят проблемы квантовой физики в Минске

Источник материала: Интерфакс

Свыше 200 ученых из 30 стран примут участие в международном форуме по квантовой оптике и квантовой информатике в Минске, сообщили в пресс-службе НАН Беларуси.

"13 мая 2019 года (понедельник) в 14.00 в НАН Беларуси (пр.Независимости, 66, Большой конференц-зал) состоится торжественное открытие XVI Международной конференции по квантовой оптике и квантовой информатике ICQOQI’2019.", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в работе форума, который пройдет в Минске 13 – 17 мая 2019 года, примут участие свыше 200 ученых из 30 стран, представляющих известные мировые научные центры. Участники форума обсудят последние достижения и тенденции развития квантовой оптики и информатики, проблемы квантовой коммуникации, создание квантовых компьютеров и др.