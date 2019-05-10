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Эффективно противостоять ЧС: Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошёл в Борисовском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 мая под Борисовом провели сбор руководящего состава Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Противодействие ЧС – обязанность многих служб и ведомств, не только МЧС. И руководители должны полностью владеть ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ликвидация аварий требует огромных затрат и в то же время грамотных действий. При этом нужна слаженная работа не только медицинских и аварийных служб, но и энергетиков, нефтехимиков, служб ЖКХ. Чтобы отладить такое взаимодействие, раз в три года проводят практические занятия.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Не обошлось без демонстрации нового оборудования – уникальных для Беларуси образцов техники. В рамках учений показательно тушили пожары и возгорания, в том числе и с помощью авиации.
Фото. Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошел на оперативно-тактическом полигоне МЧС
Фото. Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошел на оперативно-тактическом полигоне МЧС
Фото. Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошел на оперативно-тактическом полигоне МЧС
Фото. Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошел на оперативно-тактическом полигоне МЧС
Фото. Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошел на оперативно-тактическом полигоне МЧС
Фото. Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошел на оперативно-тактическом полигоне МЧС
Фото. Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошел на оперативно-тактическом полигоне МЧС
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Эффективно противостоять ЧС: Республиканский сбор руководящего состава ГСЧС прошёл в Борисовском районе
Новости Беларуси. 11 мая под Борисовом провели сбор руководящего состава Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций....
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