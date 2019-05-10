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«Очень приятно выступать дома». Белорус Евгений Королек стал победителем велогонки «Кубок Минска»

11.05.2019 19:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В столице 11 мая стартовала Международная велосипедная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало дал «Кубок Минска» – соревнования для профессиональных спортсменов.

Велогонка «Кубок Минска» открыла Международную Минскую велосипедную неделю: программа соревнований

«Очень приятно выступать дома». Белорус Евгений Королек стал победителем велогонки «Кубок Минска»

«Очень приятно выступать дома». Белорус Евгений Королек стал победителем велогонки «Кубок Минска»

«Очень приятно выступать дома». Белорус Евгений Королек стал победителем велогонки «Кубок Минска»

Более 150 велосипедистов из 12 стран на протяжении четырех часов преодолевали 176 километров. Большая часть дистанции пролегала за чертой города – вокруг Заславского водохранилища спортсмены проехали 157,5 километров. Сильнейшим стал наш чемпион мира на велотреке Евгений Королек.

«Очень приятно выступать дома». Белорус Евгений Королек стал победителем велогонки «Кубок Минска»

Евгений Королек, победитель «Кубка Минска»:
Очень приятно выступать дома, когда болельщики… Когда знаешь каждый угол, дороги, каждый день там тренируешься.

Во время гонки я думал: даже если пойдет очень сильный дождь, все равно я буду доезжать, потому что родные стены греют.

«Очень приятно выступать дома». Белорус Евгений Королек стал победителем велогонки «Кубок Минска»

«Очень приятно выступать дома». Белорус Евгений Королек стал победителем велогонки «Кубок Минска»

Расслабляться спортсменам рано: 12 мая пройдет «Гран-при Минска». Этот турнир – тестовый перед II Европейскими играми.

С 9 до 17 часов будет перекрыт практически весь центр Минска. В списке улиц – Энгельса, Интернациональная, Янки Купалы, Куйбышева, Киселева, Коммунистическая.

А пока профессионалы будут вновь сражаться за медали, на Октябрьской площади проведут конкурс красоты среди велосипедисток – «Веломисс-2019».

В Минске ограничат движение транспорта 11 и 12 мая в связи с проведением велогонок: схема проезда

«Очень приятно выступать дома». Белорус Евгений Королек стал победителем велогонки «Кубок Минска»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В столице 11 мая стартовала Международная велосипедная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало дал «Кубок Минска» –...
 
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