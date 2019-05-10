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«Очень приятно выступать дома». Белорус Евгений Королек стал победителем велогонки «Кубок Минска»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В столице 11 мая стартовала Международная велосипедная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало дал «Кубок Минска» – соревнования для профессиональных спортсменов.
Более 150 велосипедистов из 12 стран на протяжении четырех часов преодолевали 176 километров. Большая часть дистанции пролегала за чертой города – вокруг Заславского водохранилища спортсмены проехали 157,5 километров. Сильнейшим стал наш чемпион мира на велотреке Евгений Королек.
Евгений Королек, победитель «Кубка Минска»:
Во время гонки я думал: даже если пойдет очень сильный дождь, все равно я буду доезжать, потому что родные стены греют.
С 9 до 17 часов будет перекрыт практически весь центр Минска. В списке улиц – Энгельса, Интернациональная, Янки Купалы, Куйбышева, Киселева, Коммунистическая.
А пока профессионалы будут вновь сражаться за медали, на Октябрьской площади проведут конкурс красоты среди велосипедисток – «Веломисс-2019».
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Новости Беларуси. В столице 11 мая стартовала Международная велосипедная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало дал «Кубок Минска» –...
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