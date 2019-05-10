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«Белнефтехим»: около 1 млн тонн загрязнённой нефти находится на территории Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как стало известно 11 мая, около 1 миллиона тонн загрязненной нефти находится на территории Беларуси. Текущую ситуацию с поставками российского сырья прокомментировали в концерне «Белнефтехим», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новополоцкий НПЗ до сих пор не обеспечен в полном объеме качественной нефтью. А Мозырский завод работает на своей штатной мощности.
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
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Новости Беларуси. Как стало известно 11 мая, около 1 миллиона тонн загрязненной нефти находится на территории Беларуси. Текущую ситуацию с поставками российского...
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