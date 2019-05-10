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Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличили с 400 до 800 евро

11.05.2019 19:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 11 мая подписал Указ № 175 «О страховании». Документ содержит ряд норм, направленных на упрощение порядка применения и либерализацию отдельных положений законодательства в этой сфере, сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает заключение договора внутреннего страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств без представления страхователем — физическим лицом паспорта (документа, удостоверяющего личность). Однако в этом случае размер страхового взноса будет максимальным.

Разрешается осуществлять выплату стоимости восстановительного ремонта поврежденных в ДТП транспортных средств без учета степени износа поврежденных деталей рулевого управления, тормозной системы, систем активной безопасности по перечню, утверждаемому Белорусским бюро по транспортному страхованию.

При этом увеличен лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ с 400 до 800 евро, что упростит оформление дорожных происшествий для владельцев транспортных средств и снизит нагрузку на органы внутренних дел.

Одновременно снижены размеры страховых взносов и тарифов по отдельным видам обязательного страхования (например, принадлежащих гражданам строений, а также гражданской ответственности владельцев электромобилей и гибридных автомобилей, перевозчиков перед пассажирами, риелторов и временных антикризисных управляющих).

«Указ позволит уменьшить временные и финансовые издержки страхователей, страховщиков и их инвесторов, повысить уровень социальной справедливости и защищенности потребителей страховых услуг (в первую очередь граждан) и тем самым привлечь более широкие слои населения и организаций в сферу страхования», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это будет способствовать вовлечению страховых накоплений в инвестиционную составляющую экономики страны.

 
 
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Документ предусматривает заключение договора внутреннего страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств без представления...
 
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