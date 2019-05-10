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На стадионе «Динамо» впервые проходит Bright Festival - с «Кастой», «Ляписами-98» и Лободой

11.05.2019 19:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На стадионе «Динамо» 11 мая проходит масштабный фестиваль Bright Festival, хедлайнерами которого станут Светлана Лобода, «Каста», «Ляпис-98». Развлекательные мероприятия начались еще днем, вечером — концертная часть. TUT.BY посмотрел, как все устроено на первом фестивале на обновленном стадионе.


Как организован вход на стадион и что происходит вокруг

Bright Festival — по сути, тестирование стадиона перед масштабным мероприятием — II Европейскими играми, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Первый музыкальный фестиваль на «Динамо» начался в 15 часов. Вход на территорию стадиона организовали с двух сторон — через арку и со стороны Kiroff centr. Тех, кто пришел, проверяют досконально, технику просят включить.


Неподалеку от служебного входа стоят автозаки, автобус, несколько машин скорой и МЧС.

— Что за праздник без автозака, — говорит девушка, проходя мимо.

Еще одна девушка спешит в очередь и подгоняет взглядом отстающих подружек.

— Лобода еще не пела, — отвечают они.


У стадиона работает фудкорт, разбросаны зоны активности. Вход на танцпол один — центральный. Тут просят предъявить билет, если нужно — отправят наверх, на сектор. Еду и напитки ни на поле, ни на сектора проносить нельзя.

Недалеко от входа работает палатка с сувенирами Европейских игр, где кружки можно купить по пять — шесть рублей, майки по 22, игрушка — символ игр Лесик стоит 40 рублей.


По две стороны от входа — две сцены, где выступают малоизвестные коллективы и творческая самодеятельность.

От БГУ на территории организовали несколько спортивных состязаний, показали химические опыты, проводят что-то вроде квиза. Игры на знание иностранных языков — от школы Streamline.

Ребята из БРСМ поют песни в дождевиках под гитару у воображаемого костра.





Развлечения здесь пользуются спросом, особенно до выступления хедлайнеров. Люди хотят и посмотреть в VR-очки от «Телепорта», и поиграть в игры от психологической службы БГУ.


Тут же, на входе, расположился большой фудкорт на 50 палаток. Уже в 18.00 людей здесь немало, большая часть столиков занята.

— Все хорошо по ценам, — рассказывает своим друзьям девушка с напитком, возвращаясь с фудкорта.


Это и правда так. На фестивале продают весь привычный стритфуд: бургеры (по пять рублей), хот-доги (по четыре — шесть рублей), шаурму (по шесть рублей), картошку и наггетсы (порция по семь рублей). Выбор хороший, из напитков — вода, квас, пиво регионального производителя. Терминалы для оплаты по картам есть, но не у всех продавцов. По словам последних, ограничений по времени на продажу алкоголя, как это обычно бывает на фестивалях, нет.

Кто выступает

Открыла фестиваль Лера Яскевич — блогер родом из Богушевска.


Блогер Лера Яскевич

На ее канал в YouTube подписано 620 тысяч человек. Для сравнения, на канал певицы Светланы Лободы подписано всего на 30 тысяч человек больше.

Во время выступления следующей группы — J: MOPC — зрители занимают уже половину танцпола.

Дальше артисты выступают по такому расписанию: 19.05 — «Каста», 20.05 — Milmars, 21.05 — «Ляпис-98», 22.30 — LOBODA.


Организаторы фестиваля — фонд «Дирекция Европейских игр 2019 года», компания «Джет Фэст» (отвечала за выступления на главной сцене) и Белорусский государственный университет.

Выступление Светланы Лободы запланировано на 22.30. Фестиваль закончится к полуночи, по словам организаторов, продано более 20 тысяч билетов.


Уехать на метро будет проще. Столичный метрополитен сообщает, что в связи с концертом на «Динамо» с 23.00 до 00.00 интервал движения поездов составит восемь минут.

Напомним, раньше таких развлекательных масштабных мероприятий на обновленном стадионе не было. Первым концертом после реконструкции стало выступление Александра Солодухи.

Прежде в разное время на «Динамо» проходили легендарные выступления: в 1989 году группа «Кино» дала на стадионе один из своих последних концертов. Здесь тогда смогли поместиться 70 тысяч зрителей. В 2002 году на «Динамо» презентовала альбом группа A-ha. А в 2009 году в полном составе тут выступали The Prodigy.


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Теги: Минск
 
 
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