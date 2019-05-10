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На стадионе «Динамо» впервые проходит Bright Festival - с «Кастой», «Ляписами-98» и Лободой
Источник материала: Tut.by
На стадионе «Динамо» 11 мая проходит масштабный фестиваль Bright Festival, хедлайнерами которого станут Светлана Лобода, «Каста», «Ляпис-98». Развлекательные мероприятия начались еще днем, вечером — концертная часть. TUT.BY посмотрел, как все устроено на первом фестивале на обновленном стадионе.
Как организован вход на стадион и что происходит вокруг
Bright Festival — по сути, тестирование стадиона перед масштабным мероприятием — II Европейскими играми, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Первый музыкальный фестиваль на «Динамо» начался в 15 часов. Вход на территорию стадиона организовали с двух сторон — через арку и со стороны Kiroff centr. Тех, кто пришел, проверяют досконально, технику просят включить.
Неподалеку от служебного входа стоят автозаки, автобус, несколько машин скорой и МЧС.
— Что за праздник без автозака, — говорит девушка, проходя мимо.
Еще одна девушка спешит в очередь и подгоняет взглядом отстающих подружек.
— Лобода еще не пела, — отвечают они.
У стадиона работает фудкорт, разбросаны зоны активности. Вход на танцпол один — центральный. Тут просят предъявить билет, если нужно — отправят наверх, на сектор. Еду и напитки ни на поле, ни на сектора проносить нельзя.
Недалеко от входа работает палатка с сувенирами Европейских игр, где кружки можно купить по пять — шесть рублей, майки по 22, игрушка — символ игр Лесик стоит 40 рублей.
По две стороны от входа — две сцены, где выступают малоизвестные коллективы и творческая самодеятельность.
От БГУ на территории организовали несколько спортивных состязаний, показали химические опыты, проводят что-то вроде квиза. Игры на знание иностранных языков — от школы Streamline.
Ребята из БРСМ поют песни в дождевиках под гитару у воображаемого костра.
Развлечения здесь пользуются спросом, особенно до выступления хедлайнеров. Люди хотят и посмотреть в VR-очки от «Телепорта», и поиграть в игры от психологической службы БГУ.
Тут же, на входе, расположился большой фудкорт на 50 палаток. Уже в 18.00 людей здесь немало, большая часть столиков занята.
— Все хорошо по ценам, — рассказывает своим друзьям девушка с напитком, возвращаясь с фудкорта.
Это и правда так. На фестивале продают весь привычный стритфуд: бургеры (по пять рублей), хот-доги (по четыре — шесть рублей), шаурму (по шесть рублей), картошку и наггетсы (порция по семь рублей). Выбор хороший, из напитков — вода, квас, пиво регионального производителя. Терминалы для оплаты по картам есть, но не у всех продавцов. По словам последних, ограничений по времени на продажу алкоголя, как это обычно бывает на фестивалях, нет.
Кто выступает
Открыла фестиваль Лера Яскевич — блогер родом из Богушевска.
На ее канал в YouTube подписано 620 тысяч человек. Для сравнения, на канал певицы Светланы Лободы подписано всего на 30 тысяч человек больше.
Во время выступления следующей группы — J: MOPC — зрители занимают уже половину танцпола.
Дальше артисты выступают по такому расписанию: 19.05 — «Каста», 20.05 — Milmars, 21.05 — «Ляпис-98», 22.30 — LOBODA.
Организаторы фестиваля — фонд «Дирекция Европейских игр 2019 года», компания «Джет Фэст» (отвечала за выступления на главной сцене) и Белорусский государственный университет.
Выступление Светланы Лободы запланировано на 22.30. Фестиваль закончится к полуночи, по словам организаторов, продано более 20 тысяч билетов.
Уехать на метро будет проще. Столичный метрополитен
Напомним, раньше таких развлекательных масштабных мероприятий на обновленном стадионе не было. Первым концертом после реконструкции стало
Прежде в разное время на «Динамо» проходили легендарные выступления: в 1989 году группа «Кино» дала на стадионе один из своих последних концертов. Здесь тогда смогли поместиться 70 тысяч зрителей. В 2002 году на «Динамо» презентовала альбом группа A-ha. А в 2009 году в полном составе тут выступали The Prodigy.
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Посмотрели, как все устроено на первом фестивале на обновленном стадионе «Динамо»
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