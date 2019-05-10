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Россияне и украинцы активно ищут жилье на время II Европейских игр с помощью риелторов

11.05.2019 20:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом sb.by рассказала начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая.

– Заявки на аренду квартир на время II Европейских игр от иностранных гостей – пока во многом от россиян, а также украинцев, и жителей регионов Беларуси к нам уже активно поступают. По опыту прошлых лет ждем вскоре заявок из стран Балтии и ближнего зарубежья, – добавила специалист.

Она советует владельцам пустующих квартир, которые не прочь сдать жилье туристам на время международного соревнования, не тянуть с предложением. А вот хозяев, которые желают подзаработать на гостях и намерены для этого расторгнуть договоры с нынешними квартирантами, Маргарита Почицкая предупреждает:

– В 2014 году отмечались случаи расторжения собственниками имеющихся договоров аренды, чтобы заселить приезжих туристов по более высокой стоимости. Но, во-первых, это касалось только квартир, располагающихся вблизи центра города. А во-вторых, потеряв долгосрочных арендаторов, собственники из-за простоя квартиры в период поиска новых долгосрочных арендаторов или проведения косметического ремонта после хоккейных болельщиков, больше потеряли, чем выиграли.

Впрочем, некоторые собственники арендного жилья не спешат расставаться с квартирантами, но не прочь поднять ценник, потому что «приближаются II Европейские игры».

– Подобные желания уже встречались в период проведения Чемпионата мира по хоккею 2014 году. Но практика показала: реальной выгоды никто не получил. Если бы собственники квартир между собой общались в рамках одной большой комьюнити, то те, кто «обжегся» на стремлении поднять стоимость аренды в 2014-м, предостерег бы своих «коллег» по аренде на этот год. Дело в том, что Европейские игры и подобные им кратковременные мероприятия на ценообразование рынка долгосрочной аренды жилья не могут повлиять по определению, – считает собеседница.


Она рекомендует собственникам не гнаться за увеличением стоимости любой ценой, а стараться выбирать надежных и порядочных арендаторов, заинтересованных в долгосрочном съеме. Иначе можно столкнуться с тем, что в неоправданно дорогую квартиру заедут всего на пару месяцев, пока не подвернется подходящий вариант.


 
 
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Об этом sb.by рассказала начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая.
 
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