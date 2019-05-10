Кровавый «Маскарад»

Георгий Жуков, впавший в немилость Сталина и отправленный командовать Одесским военным округом. Маршал Победы разобрался с одесским криминалом по-военному жестко: в городе только и говорили о том, как одетые в штатское офицеры расстреливают бандитов без суда и следствия — эта операция получила название «Маскарад». И пускай историки до сих пор спорят о правдивости некоторых эпизодов, факт остается фактом: криминал в Одессе Жуков победил. Историю о том, как опальный маршал воевал с преступным миром, вспомнила «Лента.ру». Послевоенные годы запомнились советским гражданам небывалым разгулом преступности: разруха, дефицит и доступность оружия сделали свое дело. Одним из самых неблагополучных в криминальном смысле городов в те годы стала Одесса, где бандиты превратились во вторую власть. Волею судьбы освободителем города от преступности стал, впавший в немилость Сталина и отправленный командовать Одесским военным округом. Маршал Победы разобрался с одесским криминалом по-военному жестко: в городе только и говорили о том, как одетые в штатское офицеры расстреливают бандитов без суда и следствия — эта операция получила название «Маскарад». И пускай историки до сих пор спорят о правдивости некоторых эпизодов, факт остается фактом: криминал в Одессе Жуков победил. Историю о том, как опальный маршал воевал с преступным миром,«Лента.ру».

Опальный герой

31 мая (по другим данным — 1 июня) 1946 года. В Москве проходит совместное заседание Политбюро и Высшего военного совета. На повестке дня — поведение Маршала Победы, трижды Героя Советского Союза, кавалера двух орденов «Победа» Георгия Жукова. Его обвиняют в первую очередь в том, что полководец «присваивал себе разработку операций, к которым не имел никакого отношения» — такова личная формулировка Иосифа Сталина. А ведь всего за пару месяцев до разбирательства полководец был назначен главнокомандующим сухопутными войсками СССР...





Немногим позже «разбора полетов» для Жукова найдут новые обвинения. Ему вменят незаконное присвоение трофеев из Германии: свыше четырех тысяч метров тканей — от шерсти до шелка, 44 ковров и гобеленов, 20 золотых и украшенных драгоценными камнями часов, 15 золотых кулонов, 55 ящиков дорогостоящей посуды, 323 шкурок пушных зверей, 55 картин, 20 охотничьих ружей и даже восьми аккордеонов с богатой отделкой.









Маршал Советского Союза Георгий Жуков

Фото: РИА Новости

Вообще, биография полководца всегда была полна неожиданных поворотов, а его карьера развивалась стремительно. Особенно в военное время. Начало Великой Отечественной он встретил начальником Генштаба, а в 1942 году стал заместителем Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. Год спустя за участие в освобождении Ленинграда ему было присвоено новое звание — маршал Советского Союза. Жуков возглавлял большинство решающих сражений Великой Отечественной и завершил ее взятием Берлина. Тогда же за ним закрепилось еще одно, народное звание — Маршал Победы.





Казалось, он — любимчик судьбы: 22 июня 1945 года Сталин поручил маршалу принимать первый в истории Парад Победы на Красной площади. Тогда ничто не предвещало позорного заседания 1946 года: на нем Жукова лишили должности главнокомандующего и отправили на генеральскую должность командующего Одесским военным округом. Для Маршала Победы это означало лишь одно — ссылку.





В Одессу Жуков прибыл в июне 1946 года. С собой он привез все свое имущество, включая два личных автомобиля — одним из них был трофейный Mercedes-Benz болотного цвета. Ходили слухи, что в свое время машина принадлежала немецкому «рейхсканцлеру одного дня» Йозефу Геббельсу.





Буквально в первый же день машину угнали. Правда, почти сразу же вернули с пояснительной запиской — мол, извиняемся, не знали, чье это имущество. Но в этом поступке читалось совсем другое: бандиты, которыми была в то время наводнена Одесса, пытались дать понять маршалу, что им все под силу и именно они — реальные хозяева города.

Бандитская власть

К 1946 году Одесса наряду с Москвой, Ленинградом, Кишиневом и Киевом вошла в печальный список городов с наиболее высоким уровнем преступности. Виной тому была не только послевоенная разруха, но и сильная засуха — виновница неурожая. И поскольку запасы продовольствия в Одессе были ничтожно малы, это спровоцировало дефицит и всплеск бандитизма. На рынке за одну буханку хлеба можно было выручить 100 рублей — по тем временам, немалые деньги. Сыграла свою роль и доступность оружия в послевоенных городах.





Известны случаи, когда преступниками становились бывшие фронтовики, которые так и не сумели найти себя в мирной жизни. Шли в криминал и те, кто в военные годы помогал немцам, — они понимали, что в противном случае их ждет суд и лагеря.





Выход из катакомб в Одессе

Фото: РИА Новости

Одесские бандиты грабили фабрики, склады и магазины; со временем их жертвами все чаще становились простые граждане. Налетчики отнимали у одесситов самое ценное — продуктовые карточки и еду, обрекая свои жертвы на голод, а порой и на смерть.





«На дело» обычно шли с наступлением темноты и порой совершали за ночь по 80 нападений. Дошло до того, что к вечеру улицы Одессы пустели: горожане не хотели рисковать и сидели дома. Конечно, одесситы жаловались на происходящее во все инстанции. Но 70-80 сотрудников городской милиции были попросту не в силах противостоять сотням бандитов.





К слову, самая дурная слава в те годы была у одесских катакомб — знаменитого городского «лабиринта», возникшего на месте старых каменоломен. Городской криминал облюбовал его в качестве своего логова — и даже милиционеры не рисковали наведываться туда без особой надобности. Кроме того, катакомбы были маршрутами перемещения всевозможной контрабанды.

Бессмертная «Черная кошка»

К моменту прибытия Жукова в Одессу там действовали сразу несколько крупных банд — в том числе «Одесский Тарзан» и «Додж 3/4». В последнюю входили 17 налетчиков во главе с рецидивистом со стажем, дезертиром Павлом Петровым по кличке Батя. Свое название банда получила в честь машины главаря. «Доджовцы» промышляли на Овидиопольской дороге, а также на трассах, ведущих на Тирасполь, Николаев и Березовку. Жертвами банды в основном становились колхозники, которые везли свои товары на одесские ярмарки. Бандиты Бати зверски избивали жертв и отнимали у них деньги, одежду и продукты.





Однако самой известной бандой Одессы была «Черная кошка» — причем это название кочевало от группировки к группировке. Лидером первой из них был некто по фамилии Бибергал: он вместе с 24 подручными начал промышлять в Одессе еще в 1944 году. Члены группировки любили собираться в трактире «Черная кошка» на Троицкой улице; он и дал название всей банде. Она дерзко заявила о себе посланиями, развешенными по всей Одессе, которые гласили: «Граждане! Ваше хождение по городу с восьми утра до 20 часов вечера, а с вечера до восьми утра — наше».









Кадр: телесериал «Черная кошка»

Своих жертв «Черная кошка» убивала без пощады. К примеру, она расправилась с семьей из четырех человек, которая жила в Дурьяновском переулке. Мужа, жену, а также их сына и невестку застрелили из пистолета Parabellum. Банду обезвредили в том же 1944 году, но год спустя знакомое оперативникам название вновь появилось в сводках — на этот раз «Черную кошку» «воскресили» несколько приезжих преступников. Их быстро арестовали и приговорили к расстрелу. Третья «Черная кошка» появилась и была разгромлена в 1946 году, когда в Одессу уже прибыл маршал Жуков. Ее создали пятеро одесситов, которые нападали на горожан, отнимая одежду и обувь.





Но самым опасным был четвертый состав «Черной кошки» во главе с разбойником Николаем Марущаком. В начале 1947 года бандиты проникли на территорию местной кондитерской фабрики в 3-м Водопроводном переулке. Они перебили охрану и похитили множество коробок с ценным товаром — от конфет до сливочного масла. Вскоре по похожему сценарию «Черная кошка» совершила налет на кондитерскую в Бисквитном переулке. После этих дерзких нападений одесские стражи порядка начали беспощадную охоту на бандитов.

Одесский волкодав

В рядах одесской милиции тех лет особенно выделялся сотрудник уголовного розыска Давид Курлянд, прозванный бандитами Одесским волкодавом. Именно он стал прототипом оперативника Давида Гоцмана из популярного сериала «Ликвидация», которого сыграл Владимир Машков. Курлянд родился в 1913 году в Одессе и был самым младшим ребенком в семье. Его отец, печник и кормилец семьи, скончался, когда Давиду едва исполнилось семь лет.

Давид Курлянд

Семья осталась без средств к существованию, и мать, чтобы спасти Давида от голодной смерти, была вынуждена отдать его в детский дом. Там мальчик провел два года, прежде чем его забрал старший брат, демобилизовавшийся из Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).





После этого Давид успел потрудиться печником и сапожником — но жажда справедливости в конце концов привела его в ряды дружинников, добровольных помощников стражей порядка. В 1934 году Курлянд стал помощником уполномоченного Одесского уголовного розыска, а в начале Великой Отечественной войны его отправили в Узбекистан для борьбы с местным криминалом. Курлянду доверили пост замначальника уголовного розыска Узбекистана, когда ему едва исполнилось 28 лет.





В 1944 году он вернулся в уголовный розыск Одессы. Поначалу Курлянд боролся с группами немецких и румынских диверсантов. Но, победив их, Одесский волкодав понял, что борьба с преступностью в городе только начинается. Шел 1946 год.

Удар за ударом

Оценив ситуацию в городе, Жуков устроил местным начальникам форменный разнос и потребовал очистить Одессу от бандитов в кратчайшие сроки. Очевидцы тех событий вспоминают, что он отчитывал даже партийное руководство города и области. Формально сотрудники обкома и горкома не подчинялись командованию военного округа, но авторитет Маршала Победы даже после понижения в должности был столь велик, что перечить ему никто не решался. Тем более милицейское руководство.





Но борьба с «Черной кошкой» началась не слишком удачно: при первой попытке схватить бандитов погиб участковый, несколько милиционеров были ранены, а самим налетчикам удалось скрыться через подземный лаз. Но разгром банды к тому моменту стал для Давида Курлянда и его коллег делом чести. Благодаря осведомителям сыщики смогли задержать пособника главаря Марущака — и тот сдал логово банды, дом в районе Ближние Мельницы.









Когда туда нагрянула милиция, бандиты решили не сдаваться без боя и открыли по стражам порядка шквальный огонь. Ответным огнем часть из них была уничтожена, а некоторых задержали. Главарь Марущак предпочел смерть и раскусил ампулу с ядом. От расстрела пойманных членов «Черной кошки» спас лишь мораторий на смертную казнь — вместо нее они получили по 25 лет лишения свободы. После этого о страшной банде в Одессе не слышали.





В разгроме банды «Додж 3/4» также поучаствовал Одесский волкодав Курлянд. Для начала оперативники вышли на любовницу Бати. Девушка оказалась не в курсе всех подробностей биографии возлюбленного и была в шоке, когда милиционеры рассказали ей всю правду. Как выяснилось, любовнице главаря «везло» на фартовых мужиков: ее бывший муж тоже оказался вором, но так и не признался ей в этом вплоть до ареста.





Посетовав милиционерам на свою неразборчивость в связях, девушка согласилась помочь в поимке Бати. Он как раз собирался перебираться в Алма-Ату — и закатил по этому поводу вечеринку. По наводке туда явились оперативники во главе с Курляндом. Так лидер банды «Додж 3/4» оказался у них в руках. Вскоре после этого задержали и всех его подельников.

Без суда

Впрочем, самой известной и неоднозначной операцией по борьбе с преступностью в Одессе стала та, что получила в народе название «Маскарад». Поговаривают, что Жуков спланировал ее лично, но документальных подтверждений этому нет. Да и не требовались местным подсказки маршала. Достаточно было его распоряжения: покончить с бандитизмом в Одессе... любой ценой!





После этого под покровом ночи на улицах города стали появляться хорошо одетые мужчины, порой в сопровождении не менее модных дам. Причем ходили они по самым темным закоулкам Одессы — идеальные жертвы для бандитов. Само собой, налетчики не раздумывая нападали на беспечных прохожих. Правда, бандиты не знали, что их жертвы на самом деле не зажиточные обыватели, а переодетые в штатское офицеры милиции, причем не только из Одессы, но и прикомандированные. Сотрудники получили указание в случае нападения стрелять на поражение, что они и делали. Причем в качестве меры устрашения тела застреленных бандитов с улиц города убирали не сразу.









Кадр: телесериал «Ликвидация»

По некоторым данным, в первую ночь «Маскарада» милиционеры ликвидировали 40 бандитов. Во вторую ночь эта цифра удвоилась, а в третью на улицах Одессы остались лежать не менее 60 бандитов. Но даже столь радикальные меры не помогли исправить ситуацию в кратчайшие сроки, как того хотел Жуков. С меньшей интенсивностью, не такие дерзкие, но все же преступления продолжались. И хотя «Маскарад» вскоре закончился, милиция не сидела сложа руки. С бандитами по-прежнему обходились жестко, и в какой-то момент те поняли, что дело идет к их полному физическому уничтожению. Преступность в Одессе скоро сократилась до довоенного уровня, и в городе остались преимущественно карманники и домушники.

Заговоренный от пуль

Среди одесситов ходили слухи, что преступный мир города организовал на Георгия Жукова несколько покушений в отместку за его беспощадную войну с бандитизмом. Якобы маршалу даже пришлось обзавестись усиленной охраной. Но эти факты вызывают сомнения — ведь даже водители Жукова не знали ни о каких покушениях на своего шефа. Что же касается истории с уличными расстрелами бандитов, то эту практику сложно назвать одесским изобретением. По мнению ряда историков, в послевоенные годы она была весьма распространенной. Особенно при ликвидации крупных банд советские милиционеры не церемонились и сразу открывали огонь на поражение.





Впрочем, суровые времена, сложные обстоятельства и даже личное указание Жукова (если оно и было) не отменяют противозаконности таких бессудных расстрелов, даже в отношении самых опасных преступников. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что в архивах органов внутренних дел не осталось никаких упоминаний об одесском «Маскараде». Или эти данные до сих пор хранятся под грифом «Секретно». Факт операции отрицают и стражи порядка, которые боролись с криминалом в послевоенной Одессе. Одним из них был сотрудник одесской военной комендатуры Исай Бондарев: он помогал милиции искать и задерживать местных бандитов. По словам Бондарева, тотальный отстрел преступников на улицах города — выдумка: он сам ничего подобного не видел.









Но кому и зачем нужна была такая легенда? Многие сходятся во мнении, что в первую очередь образ беспощадного борца с бандитизмом был на руку самому Георгию Жукову. Фактически, оказавшись в ссылке, маршал очень нуждался в новых победах во имя Советского Союза. И бескомпромиссный разгром криминала неблагополучной Одессы был бы как нельзя кстати. Но Жуков действительно сделал для этого немало: благодаря своему влиянию и непререкаемому авторитету он сумел сократить число военных, которые по тем или иным причинам примыкали к криминалу. Кроме того, с его помощью в Одессе было налажено сотрудничество между военными и милицией.





Как бы там ни было, но осенью 1947 года в Одессе провозгласили окончательную победу над организованной преступностью. И пускай на деле уничтожить весь местный криминал никому не было под силу, слава Одессы как бандитского города действительно постепенно сошла на нет. Жуков пробыл там сравнительно недолго и в 1948 году после обвинений в присвоении военных трофеев его отправили командовать Уральским военным округом. Что до Одесского волкодава Давида Курлянда, то он проработал в правоохранительных органах города до самой пенсии, на которую вышел в 1963 году. К тому времени он получил еще одно прозвище — Заговоренный [от пуль]. Бандиты раз за разом пытались отомстить своему врагу и устраивали на Курлянда бесконечные покушения, но, стреляя, каждый раз промахивались. Легендарный сыщик умер в Одессе в 1993 году.





Анна Комиссарова



