Латвия разобралась с Австрией, Германия дожала Великобританию на ЧМ по хоккею

Источник материала: Tut.by

Завершились еще два матча второго игрового дня на 83-м чемпионате мира по хоккею в Словакии.



Фото: iihf.com

Латвийские хоккеисты начали турнир с уверенной победы над австрийцами.

Латвия — Австрия — 5:2 (1:1, 0:0, 4:1).

Сборная Латвии получила хороший шанс захватить лидерство на 12-й минуте, когда за удар соперника в голову до конца игры был удален Патрик Петер, а команда Австрии на 5 минут осталась в меньшинстве.

Однако первая шайба влетела именно в латвийские ворота — форвард «Филадельфии» Михаэль Раффль отличился в меньшинстве.

Впрочем, однажды реализовать это большинство прибалтам все же удалось — уже через 42 секунды счет сравнял Рудольф Балцерс.

Ничья держалась до начала третьего периода, пока Лаурис Дарзиньш не реализовал удаление Клемена Унтерлюггауэра — 2:1. А вскоре Родриго Аболс и Гинтс Мейя увеличили перевес латвийцев до 3 голов (4:1), причем шайбы заходили исключительно в верхние углы ворот, когда голкипер австрийцев Давид Киккерт неизменно садился на щитки.

На 56-й минуте австриец Рафаэль Хербургер реализовал большинство и сократил счет до 4:2, однако всего через 16 секунд Роналд Кениньш снова довел преимущество сборной Латвии до трех шайб (5:2).

В параллельном матче вице-чемпионы Олимпиады-2018 немцы не без труда справились с британцами, которые вернулись в элитный дивизион впервые с 1994 года.

Германия — Великобритания — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Счет в поединке был открыт лишь за 39 секунд до конца второго периода — отличился Мориц Зайдер.

Британцы отыгрались в начале третьего периода — гол на счету Майка Хэммонда.

Вскоре после этого последовало удаление игрока сборной Великобритании Пола Свиндлехраста, и одновременно с истечением его штрафа в ворота британцев влетела вторая шайба, ее автором стал Ясин Элиз.

А через полторы минуты точку в матче поставил лучший снайпер «Эдмонтона» и один из самых метких стрелков минувшего регулярного сезона НХЛ Леон Драйзайтль — 3:1.

Вечером пройдут еще две встречи. В Кошице сразятся Словакия — Финляндия (21.15), в Братиславе сыграют Норвегия — Чехия (21.15).

Группа «А» базируется в Кошице на «Стил Арене» вместимостью 8340 зрителей. Сюда вошли Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания.

Группу «В» примет Зимний стадион Ондрея Непелы в Братиславе с трибунами на 10 055 зрителей. Здесь сыграют Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия, Италия.

На предварительной стадии 16 команд разделены на две группы, в которых пройдут круговые турниры. По их итогам по четыре лучшие команды каждой группы по системе плей-офф сразятся за медали, а сборные, занявшие последние места в группах, утратят прописку в элитном дивизионе.

Чемпионат мира в Словакии продлится до 26 мая. В этот день в Братиславе будут разыграны бронзовые и золотые медали. Четвертьфинальная стадия намечена на 23 мая, полуфинальная — на 25 мая.