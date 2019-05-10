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Лукашенко: Европейские игры должны стать самыми душевными
11.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске все спортивные объекты, построенные к Европейским играм готовы к соревнованиям. Об этом сегодня заявил президент Беларуси. По словам Александра Лукашенко, эти игры должны стать душевными, передает телеканал «МИР 24».
Глава государства сегодня посетил студенческую деревню, где во время Игр будут проживать почти шесть тысяч спортсменов. Там Лукашенко оценил столовую, которая временно появилась на месте крытого катка. Атлетам будут готовить блюда девяти кухонь мира – от белорусских драников до испанского хамона.
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Соревнования стартуют в Минске 21 июня. В них примут участие спортсмены из 50 стран.
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