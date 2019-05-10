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“Горецкий вестник” признан лучшей районной газетой в области

11.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Редакция газеты “Горецкий вестник” признана лучшей среди районных СМИ в областном конкурсе по итогам работы за прошлый год. Торжественное мероприятие, посвященное Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи состоялось сегодня во Дворце культуры области. Главный редактор “Вестника” Ольга Киммель получила сертификат на  450 базовых величин для издания.

 

“Горецкий вестник” признан лучшей районной газетой в области

 

Второе место заняла редакция Чаусской районной газеты «Искра», третье – редакция Мстиславской районной газеты «Свет Октября».

 

“Горецкий вестник” признан лучшей районной газетой в области

 

Также более 60 журналистов, специалистов и коллективов редакций были поощрены почетными грамотами и благодарностями Могилевского областного и городского исполнительных комитетов, Советов депутатов, областной организации Белорусского союза журналистов, главного управления идеологической работы и по делам молодежи, областных управлений УВД, МЧС, Департамента охраны, профсоюзной организации.


 
 
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  Редакция газеты “Горецкий вестник” признана лучшей среди районных СМИ в областном конкурсе по итогам работы за прошлый год. Торжественное мероприятие,...
 
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