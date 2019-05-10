“Горецкий вестник” признан лучшей районной газетой в области

Источник материала: Горецкий вестник

Редакция газеты “Горецкий вестник” признана лучшей среди районных СМИ в областном конкурсе по итогам работы за прошлый год. Торжественное мероприятие, посвященное Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи состоялось сегодня во Дворце культуры области. Главный редактор “Вестника” Ольга Киммель получила сертификат на 450 базовых величин для издания.





Второе место заняла редакция Чаусской районной газеты «Искра», третье – редакция Мстиславской районной газеты «Свет Октября».





Также более 60 журналистов, специалистов и коллективов редакций были поощрены почетными грамотами и благодарностями Могилевского областного и городского исполнительных комитетов, Советов депутатов, областной организации Белорусского союза журналистов, главного управления идеологической работы и по делам молодежи, областных управлений УВД, МЧС, Департамента охраны, профсоюзной организации.