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“Горецкий вестник” признан лучшей районной газетой в области
11.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Редакция газеты “Горецкий вестник” признана лучшей среди районных СМИ
Второе место заняла редакция Чаусской районной газеты «Искра», третье – редакция Мстиславской районной газеты «Свет Октября».
Также более 60 журналистов, специалистов и коллективов редакций были поощрены почетными грамотами и благодарностями Могилевского областного и городского исполнительных комитетов, Советов депутатов, областной организации Белорусского союза журналистов, главного управления идеологической работы и по делам молодежи, областных управлений УВД, МЧС, Департамента охраны, профсоюзной организации.
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Редакция газеты “Горецкий вестник” признана лучшей среди районных СМИ в областном конкурсе по итогам работы за прошлый год. Торжественное мероприятие,...
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