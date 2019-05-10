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Какими будут лето и зима? Народные приметы на середину мая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 мая – Яков. Тёплый вечер и звёздная тихая ночь в этот день предвещали урожайное и ветреное лето, рассказали в программе
А если день тёплый и с дождём – на полях будут обильные хлеба.
14 мая – Еремей Запрягальник. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму.
17 мая – Пелагия Заступница. Приметы гласят: если воробьи перелетают с места на место стайками – к сильному ветру.
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Новости Беларуси. 13 мая – Яков. Тёплый вечер и звёздная тихая ночь в этот день предвещали урожайное и ветреное лето, рассказали в программе «Плюс-минус». А если...
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