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Какими будут лето и зима? Народные приметы на середину мая

11.05.2019 20:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 мая – Яков. Тёплый вечер и звёздная тихая ночь в этот день предвещали урожайное и ветреное лето, рассказали в программе «Плюс-минус»

Какими будут лето и зима? Народные приметы на середину мая

А если день тёплый и с дождём – на полях будут обильные хлеба.

Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

14 мая – Еремей Запрягальник. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму.

Какими будут лето и зима? Народные приметы на середину мая

17 мая – Пелагия Заступница. Приметы гласят: если воробьи перелетают с места на место стайками – к  сильному ветру.
 
 
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Новости Беларуси. 13 мая – Яков. Тёплый вечер и звёздная тихая ночь в этот день предвещали урожайное и ветреное лето, рассказали в программе «Плюс-минус».  А если...
 
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