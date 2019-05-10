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Извержение вулкана на Суматре: столб пепла достиг 2 км в высоту! Видеофакт
Источник материала: СТВ
На Суматре – грандиозное извержение вулкана, рассказали в программе
Местные жители сидят на чемоданах – экстренная эвакуация может начаться в любой момент.
Встрепенулась и Япония. Там проснулся вулкан Асо. Это уже четвертое его извержение за последний месяц.
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На Суматре – грандиозное извержение вулкана, рассказали в программе «Плюс-минус». Синабунг выбросил столб пепла на высоту порядка 2 километров. Местные жители...
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