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Извержение вулкана на Суматре: столб пепла достиг 2 км в высоту! Видеофакт

11.05.2019 20:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На Суматре – грандиозное извержение вулкана, рассказали в программе «Плюс-минус». Синабунг выбросил столб пепла на высоту порядка 2 километров.

Извержение вулкана на Суматре: столб пепла достиг 2 км в высоту! Видеофакт

Извержение вулкана на Суматре: столб пепла достиг 2 км в высоту! Видеофакт

Местные жители сидят на чемоданах – экстренная эвакуация может начаться в любой момент.

Вулкан проснулся в 2010 году спустя 400 лет «спячки».

Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Встрепенулась и Япония. Там проснулся вулкан Асо. Это уже четвертое его извержение за последний месяц.

Извержение вулкана на Суматре: столб пепла достиг 2 км в высоту! Видеофакт

Извержение вулкана на Суматре: столб пепла достиг 2 км в высоту! Видеофакт

 
 
 
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На Суматре – грандиозное извержение вулкана, рассказали в программе «Плюс-минус». Синабунг выбросил столб пепла на высоту порядка 2 километров. Местные жители...
 
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