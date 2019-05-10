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Как выбрать рассаду помидоров? Ориентируйтесь на тип листа. Советы Ивана Русских

11.05.2019 20:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Король грядок. Томат – самая топовая культура белорусских огородов. По оценкам селекционеров, сегодня в мире насчитывается свыше 10 тысяч разновидностей этой культуры.

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Как выбрать рассаду помидоров? Ориентируйтесь на тип листа. Советы Ивана Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Разнообразие томатов поражает воображение. Сложно найти другое огородное растение с таким обилием сортов: и высокие, и низкие, и крупные, и мелкие, и ранние, и поздние. Однако среди томатов существуют некоторые всё ещё редкие разновидности, о которых стоит знать каждому огороднику. Сегодня мы расскажем вам о разнообразии форм листьев у томатов.

Наиболее распространена привычная нам форма листа. У учёных она называется «диким» типом.

Как выбрать рассаду помидоров? Ориентируйтесь на тип листа. Советы Ивана Русских

Большинство сортов, с которыми сталкиваются огородники, как раз обладают именно такой формой листа.

К необычным типам листа у томата относят картофельный лист.

Многие огородники, которые впервые сталкиваются с сортами с таким типом листа, начинают даже переживать: не посеяли ли они перцы вместо томатов.

Как выбрать рассаду помидоров? Ориентируйтесь на тип листа. Советы Ивана Русских

Сорта этой группы обладают не только необычной формой листа, но они также характеризуются толерантностью к фитофторе.

Используйте этот тип, если вы хотите поменьше заниматься обработками против болезней.

Густое опушение на растениях сортов этого типа обуславливает высокий уровень устойчивости к засухе. Ведь опушённые листья испаряют гораздо меньше влаги. Итак, приобретая рассаду для посадки в своём огороде, ориентируйтесь не только на скороспелость, размер, форму плодов томата, но также на тип листа для того, чтобы подобрать оптимальный ассортимент для посадки именно на вашем участке.

Как выбрать рассаду помидоров? Ориентируйтесь на тип листа. Советы Ивана Русских
 
 
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Новости Беларуси. Король грядок. Томат – самая топовая культура белорусских огородов. По оценкам селекционеров, сегодня в мире насчитывается свыше 10 тысяч...
 
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