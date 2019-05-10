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Как выбрать рассаду помидоров? Ориентируйтесь на тип листа. Советы Ивана Русских
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Король грядок. Томат – самая топовая культура белорусских огородов. По оценкам селекционеров, сегодня в мире насчитывается свыше 10 тысяч разновидностей этой культуры.
Как правильно выбрать рассаду помидоров, рассказали в программе
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Большинство сортов, с которыми сталкиваются огородники, как раз обладают именно такой формой листа.
Многие огородники, которые впервые сталкиваются с сортами с таким типом листа, начинают даже переживать: не посеяли ли они перцы вместо томатов.
Сорта этой группы обладают не только необычной формой листа, но они также характеризуются толерантностью к фитофторе.
Густое опушение на растениях сортов этого типа обуславливает высокий уровень устойчивости к засухе. Ведь опушённые листья испаряют гораздо меньше влаги. Итак, приобретая рассаду для посадки в своём огороде, ориентируйтесь не только на скороспелость, размер, форму плодов томата, но также на тип листа для того, чтобы подобрать оптимальный ассортимент для посадки именно на вашем участке.
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Новости Беларуси. Король грядок. Томат – самая топовая культура белорусских огородов. По оценкам селекционеров, сегодня в мире насчитывается свыше 10 тысяч...
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