ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

11.05.2019 20:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спорт. Музыка. Единство. 20 тысяч гостей и масштабный фестиваль, который дал старт мероприятиям II Европейских игр. В поддержку континентальных спортивных соревнований выступают популярные белорусские и зарубежные исполнители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

Концерты развернулись на трех сценических площадках. Любители спорта также нашли для себя занятия по душе. На фестивале побывал и наш корреспондент Дмитрий Боярович.

Сезон открыт. Первый крупный фестиваль года – на «Динамо». Уже с обеда здесь развлекательные зоны, фуд-корты – полсотни точек еды. До концерта кое-кто успел сыграть в баскетбол, аэрохоккей или сфотографироваться с главным символом приближающихся Европейских игр.

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

Песенные и танцевальные баттлы, интерактивные площадки, квесты, фотозоны… Выбрать было из чего. А любителей интеллектуальной разрядки ждали викторины и головоломки, в том числе на иностранном языке.

 

Дмитрий Боярович, СТВ:
А еще каждый желающий мог окунуться в атмосферу средневековья. Вот такие заводные танцы поднимали настроение перед музыкальным шоу.

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

Историческую реконструкцию представил главный вуз страны. В роли персонажей из прошлого – нынешние студенты и их руководители.

 

Евгений Масловский, участник клуба исторической реконструкции:
У меня, допустим, костюм шляхтича.

Стадион «Динамо» собрал больше 20 тысяч зрителей. Билеты раскупили задолго до начала шоу. Кроме, естественно, белорусов, на фестиваль приехали гости из России, Украины, Литвы, Польши, Китая.

Как стадион «Динамо» вам?

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

Мне нравится, всё хорошо.

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

На сцене те, кто рвет хит-парады. Открыла шоу Лера Яскевич. Девушка из небольшого белорусского города Богушевска – YouTube-звезда. С 600 тысячами подписчиков.

В Line up – белорусские рокеры «J:МОРС», культовая группа «Каста», которая вывела рэп-жанр на вершину музыкального Олимпа в странах СНГ. Арена подпоет и «Ляписам». Их хиты известны, наверное, каждому. Ну а точку в шоу ближе к полуночи поставит Светлана Лобода.

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске

На сцене те, кто рвёт хит-парады. Все фишки музыкального Bright Festival на стадионе «Динамо» в Минске
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Спорт. Музыка. Единство. 20 тысяч гостей и масштабный фестиваль, который дал старт мероприятиям II Европейских игр. В поддержку континентальных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Майский снег в Турции и 20-сантиметровые сугробы в Швейцарии: необычные для сезона снегопады накрыли Европу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика