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Майский снег в Турции и 20-сантиметровые сугробы в Швейцарии: необычные для сезона снегопады накрыли Европу
Источник материала: СТВ
В Турции в мае выпал снег. Северную и западную части страны укутало «белое покрывало». Высота снежного покрова достигла 6 сантиметров, рассказали в программе
Здесь расположен популярный лыжный курорт, который отметил окончание сезона. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров в регионе могут упасть до -10 градусов.
Аномальные метели охватили Францию всего за две недели до лета. Снег, холод и ветер обрушились на южные регионы страны.
Ливни и грозы сменились снегопадом. Такому неожиданному повороту казалось, радовались только дети. Необычное для мая явление зафиксировали в Германии.
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Майский снег в Турции и 20-сантиметровые сугробы в Швейцарии: необычные для сезона снегопады накрыли Европу
В Турции в мае выпал снег. Северную и западную части страны укутало «белое покрывало». Высота снежного покрова достигла 6 сантиметров, рассказали в...
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