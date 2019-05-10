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Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

11.05.2019 20:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе потеплеет, но без ненастья не обойдётся, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется под влиянием тёплой неустойчивой воздушной массы.

Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Лишь днём в западных районах погоду будет диктовать малоактивный атмосферный фронт. Со вторника погода в Беларуси окажется под властью тёплой неустойчивой воздушной массы с территории Украины.

Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Центральная майская неделя стартует умеренно тёплой погодой. Местами соберутся кратковременные дожди.

При этом температурный фон в ночные часы будет находиться в пределах от +6 до +13, а днём составит от +16 до +23.

Ближе к середине недели станет на 2-3 градуса прохладнее, но дневная температура ожидается в пределах от +13 до +20, а на юге нашей страны будет до +21 +24.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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Фото. Погода в Бресте с 12 до 17 мая
Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гродно с 12 до 17 мая
Витебске с 12 до 17 мая" alt="Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/05/1557598566311347.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 12 до 17 мая
Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Могилёве с 12 до 17 мая
Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гомеле с 12 до 17 мая
Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Минске с 12 до 17 мая

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. На неделе потеплеет, но без ненастья не обойдётся, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется под влиянием тёплой...
 
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