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Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе потеплеет, но без ненастья не обойдётся, рассказали в программе
Лишь днём в западных районах погоду будет диктовать малоактивный атмосферный фронт. Со вторника погода в Беларуси окажется под властью тёплой неустойчивой воздушной массы с территории Украины.
Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Ближе к середине недели станет на 2-3 градуса прохладнее, но дневная температура ожидается в пределах от +13 до +20, а на юге нашей страны будет до +21 +24.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Бресте с 12 до 17 мая" alt="Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/05/1557598566283340.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 12 до 17 мая
Фото. Погода в Гродно с 12 до 17 мая
Витебске с 12 до 17 мая" alt="Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/05/1557598566311347.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 12 до 17 мая
Фото. Погода в Могилёве с 12 до 17 мая
Фото. Погода в Гомеле с 12 до 17 мая
Фото. Погода в Минске с 12 до 17 мая
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Новости Беларуси. На неделе потеплеет, но без ненастья не обойдётся, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется под влиянием тёплой...
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