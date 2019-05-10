Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе потеплеет, но без ненастья не обойдётся, рассказали в программе «Плюс-минус» . В начале недели страна окажется под влиянием тёплой неустойчивой воздушной массы.





Лишь днём в западных районах погоду будет диктовать малоактивный атмосферный фронт. Со вторника погода в Беларуси окажется под властью тёплой неустойчивой воздушной массы с территории Украины.





Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:

Центральная майская неделя стартует умеренно тёплой погодой. Местами соберутся кратковременные дожди.

При этом температурный фон в ночные часы будет находиться в пределах от +6 до +13, а днём составит от +16 до +23.

Ближе к середине недели станет на 2-3 градуса прохладнее, но дневная температура ожидается в пределах от +13 до +20, а на юге нашей страны будет до +21 +24.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам