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Белорус Евгений Королек выиграл велосипедный «Кубок Минска»

11.05.2019 21:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минская велонеделя стартовала со 176-километровой шоссейной гонки «Кубок Минска», которую выиграл представитель сборной Беларуси Евгений Королек.


Фото: страница велоклуба «Минск» во «ВКонтакте»

Пелотон, в котором был Королек, догнал пятерку оторвавшихся гонщиков прямо перед финишем, а в массовом спринте чемпиону мира в скрэтче не было равных.

Второе место занял турецкий гонщик Онур Балкан, третьим стал россиянин Максим Пискунов. В шаге от подиума оказался белорус Владимир Гороховик.

В воскресенье по центру белорусской столицы пройдет «Гран-при Минска». Старт — в 12.00 на Октябрьской площади.

 
Теги: Минск
 
 
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Минская велонеделя стартовала со 176-километровой шоссейной гонки «Кубок Минска», которую выиграл представитель сборной Беларуси Евгений Королек.
 
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