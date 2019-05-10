Белорус Евгений Королек выиграл велосипедный «Кубок Минска»

Источник материала: Tut.by

Минская велонеделя стартовала со 176-километровой шоссейной гонки «Кубок Минска», которую выиграл представитель сборной Беларуси Евгений Королек.



Фото: страница велоклуба «Минск» во «ВКонтакте»

Пелотон, в котором был Королек, догнал пятерку оторвавшихся гонщиков прямо перед финишем, а в массовом спринте чемпиону мира в скрэтче не было равных.

Второе место занял турецкий гонщик Онур Балкан, третьим стал россиянин Максим Пискунов. В шаге от подиума оказался белорус Владимир Гороховик.

В воскресенье по центру белорусской столицы пройдет «Гран-при Минска». Старт — в 12.00 на Октябрьской площади.