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Белорус Евгений Королек выиграл велосипедный «Кубок Минска»
Источник материала: Tut.by
Минская велонеделя стартовала со 176-километровой шоссейной гонки «Кубок Минска», которую выиграл представитель сборной Беларуси Евгений Королек.
Пелотон, в котором был Королек, догнал пятерку оторвавшихся гонщиков прямо перед финишем, а в массовом спринте чемпиону мира в скрэтче не было равных.
Второе место занял турецкий гонщик Онур Балкан, третьим стал россиянин Максим Пискунов. В шаге от подиума оказался белорус Владимир Гороховик.
В воскресенье по центру белорусской столицы пройдет «Гран-при Минска». Старт — в 12.00 на Октябрьской площади.
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Минская велонеделя стартовала со 176-километровой шоссейной гонки «Кубок Минска», которую выиграл представитель сборной Беларуси Евгений Королек.
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