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«Золото» турнира Кубок губернатора Санкт-Петербурга по боксу выиграл белорусский боксер Дмитрий Асанов

11.05.2019 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В финальном поединке белорус (весовая категория 60 кг) в упорной борьбе победил трехкратного чемпиона мира кубинца Лазаро Альвареса Эстраду.



Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт организаторов соревнований.

В финальном поединке белорус (весовая категория 60 кг) в упорной борьбе победил трехкратного чемпиона мира кубинца Лазаро Альвареса Эстраду.

В турнире Кубок губернатора Санкт-Петербурга по боксу, который проводится с 2009 года, приняли участие спортсмены из 15 стран.


 
Теги: Минск
 
 
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В финальном поединке белорус (весовая категория 60 кг) в упорной борьбе победил трехкратного чемпиона мира кубинца Лазаро Альвареса Эстраду.
 
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