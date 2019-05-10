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«Золото» турнира Кубок губернатора Санкт-Петербурга по боксу выиграл белорусский боксер Дмитрий Асанов
Источник материала: Партизан
В финальном поединке белорус (весовая категория 60 кг) в упорной борьбе победил трехкратного чемпиона мира кубинца Лазаро Альвареса Эстраду.
Сообщает корреспондент
В финальном поединке белорус (весовая категория 60 кг) в упорной борьбе победил трехкратного чемпиона мира кубинца Лазаро Альвареса Эстраду.
В турнире Кубок губернатора Санкт-Петербурга по боксу, который проводится с 2009 года, приняли участие спортсмены из 15 стран.
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«Золото» турнира Кубок губернатора Санкт-Петербурга по боксу выиграл белорусский боксер Дмитрий Асанов
В финальном поединке белорус (весовая категория 60 кг) в упорной борьбе победил трехкратного чемпиона мира кубинца Лазаро Альвареса Эстраду.
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