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Уже 5 человек приговорены по делу о пропаже оружия и боеприпасов в Барановичском гарнизоне
Источник материала: Партизан
Новые данные
Раньше было известно о приговоре полковнику и его родственнику. 4 мая их осудили за хранение (а полковника — еще и за покупку) двух пистолетов Макарова, пригодного для стрельбы автомата Калашникова и патронов к ним. Первый получил 4 года, второй — 2 года лишения свободы.
1 марта приговор услышал командир отделения охраны роты материально-технического обеспечения из войсковой части 29 969. Старшина-контрактник лишен звания и отправится в колонию усиленного режима на 2,5 года.
13 марта еще один фигурант, старший лейтенант, лишен звания и приговорен к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
Наконец, шестой из фигурантов дела 26 марта был приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. О лишении его звания не сообщается, вероятно, он и не являлся военнослужащим.
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Новые данные приводит пресс-служба суда.
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