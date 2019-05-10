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Самую интересную злодейку года покажут на киноэкранах Минска с 16 мая

11.05.2019 20:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Самая интересная злодейка года, героиня провокационного триллера "Королева сердец", станет героиней киноэкраном Минска с 16 мая.

"Иногда то, что есть и чего не должно быть, – одно и то же". Волнующая история запретной любви "Королева сердец" от режиссера Мэй эль-Тухи получила приз зрительских симпатий на американском фестивале "Сандэнс" и главный приз в Гётеборге. Кинокритики назвали главную героиню триллера "одной из самых сложных женщин-злодеев за последнее время". Увидеть ленту в Минске можно в двух столичных кинотеатрах с 16 мая.

Анна – успешный юрист, идеальная жена, заботливая мать. Однажды в дом приезжает Густав – сын мужа от первого брака. Между Анной и Густавом вспыхивает запретная страсть. Искушение становится наваждением. Ничто уже не будет прежним.

"Королева сердец" – второй полнометражный фильм датского режиссера Мэй эль-Тухи ("Короче говоря", 2015). В прошлом году он был удостоен приза зрительских симпатий фестиваля "Сандэнс" и гран-при кинофорума в Гётеборге, принял участие в 41-м Московском кинофестивале и МКФ в Роттердаме.

По словам режиссера кинокартины Мэй эль-Тухи, изначальной идеей было создание фильма, затрагивающего именно проблему существования семейных тайн: "Фильм рассказывает о том, как далеко мы готовы зайти, сделав неверный выбор, чтобы защитить себя и сохранить статус-кво в нашей привычной жизни… В этой истории я хочу исследовать истоки чувства, когда человеку кажется, что ему все должны, которое приходит вместе с властью, и что бывает, если мы всерьез не воспринимаем ответственность, которую накладывает на нас власть, как в личной так и в профессиональной жизни".

Главную роль в "Королеве сердец" играет Трине Дюрхольм, обладательница "Серебряного медведя" за лучшую женскую роль в картине "Коммуна". Минским киноманам она известна по игре в байопике "Быть Астрид Линдгрен", показы которого прошли в рамках "Лістапад. Коллекции". В роли Питера, мужа Анны – обладатель "Серебряного Медведя" за выдающиеся художественные достижения Магнус Креппер. Он также снимался в культовом шведском сериале "Мост".

"Картина сохраняет свою остроту, потому что Мэй эль-Тухи подает это блюдо холодным, без каких-либо смягчающих гуманистических заверений, что люди на самом деле выше этого", – отмечает The Hollywood Reporter.

Самую интересную злодейку года покажут на киноэкранах Минска с 16 мая
С 16 по 29 мая фильм "Королева сердец" покажут в Falcon Club Бутик Кино, с 23 по 29 мая – в кинотеатре "Центральный".

 
Теги: Минск
 
 
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Самая интересная злодейка года, героиня провокационного триллера "Королева сердец", станет героиней киноэкраном Минска с 16 мая.
 
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