На АЗС в Беларуси с 12 мая снова дорожает топливо

Источник материала: Интерфакс

Топливо на АЗС в Беларуси с 12 мая дорожает на 1 копейку, сообщили в концерне "Белнефтехим".

"По состоянию на 11 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 18,1%, а розничные цены на моторное топливо – в среднем на 7,2%. В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 12 мая 2019 г. увеличиваются на 1 копейку", - говорится в сообщении.

Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,55, АИ-95-К5-Евро – Br1,66, АИ-98-К5-Евро – Br1,87, ДТ – Br1,66.