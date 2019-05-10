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На АЗС в Беларуси с 12 мая снова дорожает топливо

11.05.2019 20:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Топливо на АЗС в Беларуси с 12 мая дорожает на 1 копейку, сообщили в концерне "Белнефтехим".

"По состоянию на 11 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 18,1%, а розничные цены на моторное топливо – в среднем на 7,2%. В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 12 мая 2019 г. увеличиваются на 1 копейку", - говорится в сообщении.

Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,55, АИ-95-К5-Евро – Br1,66, АИ-98-К5-Евро – Br1,87, ДТ – Br1,66.

 
 
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Топливо на АЗС в Беларуси с 12 мая дорожает на 1 копейку, сообщили в концерне "Белнефтехим".
 
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