ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве +21 и дожди, в Киеве +20 и грозы. Погода в Европе до 19 мая

11.05.2019 21:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают ясную погоду без осадков. Столбик термометра покажет +16. Похолодает в Вене: дождь и +12. Собираясь в Мадрид, прихватите солнцезащитный крем. Там синоптики обещают солнечную погоду и +29. На контрасте выглядит Рим: всего +18 и переменная облачность.

В Москве +21 и дожди, в Киеве +20 и грозы. Погода в Европе до 19 мая

Тот же климатический расклад в Софии, но с поправкой на дождь и грозы. В Афинах в начале недели столбик термометра покажет +21. На два градуса теплее в Анкаре, ясно и без осадков.

В Москве +21 и дожди, в Киеве +20 и грозы. Погода в Европе до 19 мая

В Прибалтике ожидается неустойчивая погода. В Риге будет +15 и ясно. В Вильнюсе ожидается на 4 градуса теплее, но с дождём и грозами.

Потеплеет, но ожидаются грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве в начале недели обещают +20 и переменную облачность. То же в Киеве, но с поправкой на грозы. Влажно на неделе будет и в Москве. Столбик термометра покажет +21.

В Москве +21 и дожди, в Киеве +20 и грозы. Погода в Европе до 19 мая
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже синоптики обещают ясную погоду без осадков. Столбик термометра покажет +16. Похолодает в Вене: дождь и +12. Собираясь в Мадрид, прихватите солнцезащитный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Майские приключения слуцких велосипедистов, или Все дороги ведут в Несвиж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • скидки на рубашки мужские вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика