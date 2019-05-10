Апрель стал самым сухим за 75 лет в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Апрель 2019 года в Беларуси стал самым сухим за 75 лет, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В среднем, по стране выпало около 7 миллиметров осадков, это одна пятая климатической нормы.

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Такого сухого апреля на территории страны не отмечалось ни разу за послевоенный период. Предыдущий рекорд принадлежит апрелю 1974 года.



