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Апрель стал самым сухим за 75 лет в Беларуси

11.05.2019 20:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Апрель 2019 года в Беларуси стал самым сухим за 75 лет, рассказали в программе «Плюс-минус»

В среднем, по стране выпало около 7 миллиметров осадков, это одна пятая климатической нормы.

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Такого сухого апреля на территории страны не отмечалось ни разу за послевоенный период. Предыдущий рекорд принадлежит апрелю 1974 года.

Апрель стал самым сухим за 75 лет в Беларуси
 
 
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Новости Беларуси. Апрель 2019 года в Беларуси стал самым сухим за 75 лет, рассказали в программе «Плюс-минус».  В среднем, по стране выпало около 7 миллиметров...
 
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